Strada principală din Bălți arată ca după război. Muncitorii au scos asfaltul şi lăsat lucrul baltă

Strada principală din oraşul Bălți testează nervii șoferilor. Autoritățile au început reparațiile, doar că lucrările au fost stopate. Responsabilii dau vina pe condițiile meteo nefavorabile.

Așa arată cea mai aglomerată porțiune de drum de pe strada principală din oraș. Sunt atât de multe gropi, încât nu pot fi ocolite. Acum o lună, autoritățile au început lucrările de reparație care, însă, s-au oprit după ce a fost scos stratul de asfalt.

Șoferii sunt nemulțumiți că autoritățile au început iarna să repare drumul.

"Cu o lună înainte de Revelion, au scos asfaltul și așa au lăsat. Dar cine mai începe reparația în prag de iarnă?! Noi acum ne chinuim: mașini, autobuze, troleibuze - toate se strică prin aceste gropi."

"Eu plătesc impozite în fiecare an peste 1.500 de lei. Unde se duc banii aceștia, eu nu știu. Este jignitor! Mergeți în centrul orașului. Acolo până și cu tractorul este periculos să mergi."

"Este imposibil de parcurs acestă porțiune de drum."

Autoritățile locale au valorificat în 2017 doar 50% din banii destinaţi pentru reparația drumurilor din oraș.

"Anul trecut, am planificat să folosim peste 32 de milioane și după starea meteo, în noiembrie - decembrie am sistat lucrările. Am trecut o sumă oarecare, mai precis peste 18 milioane pentru 2018", a declarat viceprimarul municipiului Bălți, Leonid Babii.

Reabilitarea străzii Ștefan cel Mare va costa bugetul primăriei zece milioane de lei.

Pentru anul 2018, autoritățile locale au primit din Fondul Rutier 18 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor.