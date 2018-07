Strada centrală din Orhei, RECONSTRUITĂ DIN TALPĂ. Prima porțiune a fost dată în exploatare (GALERIE FOTO/VIDEO)

Embed:

Prima porțiune a străzii centrale Vasile Lupu din oraşul Orhei a fost dată în exploatare după ce a fost reparată capital. Banii pentru efectuarea lucrărilor au fost alocaţi din bugetul orăşenesc.



"Vreau să vă spun că încasările bugetare sunt în creştere, iar din aceşti bani am reuşit să reparăm acest drum. La primărie avem un management eficient. Astăzi este ordine la primărie. V-am promis că, pe parcurs, vom reconstrui toată ţara", a spus Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



"Din 2015 încoace s-a pus accentul pe cartierele unde locuiesc oameni. S-a început de la periferii, spre centru. Anul acesta am ajuns în sfârşit şi în centru", a spus Diana Memeţ, viceprimarul orasului Orhei.



În ultimele luni, strada Vasile Lupu a fost, practic, reconstruită din talpă. O porţiune de drum a fost reasfaltată şi au fost schimbate bordurile. Trotuarele au fost pavate, iar spaţiile verzi au fost acoperite cu gazon natural. Toate lucrările au fost realizate din bugetul Întreprinderii Municipale Servicii Locativ- Comunale ORHEI. Ion Stanev este ţintuit în scaun cu rotile, iar după renovarea drumului, îi va fi mai uşor să se deplaseze.



"Acest drum înainte nu erau reparate. Era dezastru. Acum este renovat de acest domn primar Ilan Şor. Vreau să-i aduc sincere mulţumiri", a spus Ion Stanev, locuitor al oraşului Orhei.



Şi alţi locuitori ai oraşului sunt mulţumiţi de activitatea primarului Ilan Şor. Ei spun că oraşul lor este acum mai frumos ca niciodată.



"Demult nu am avut aşa drum la noi, îndeopşte, niciodată. E foarte bine".



"După 25 de ani, ne-am pomenit într-un oraş cu aspect european. Asta datorită unui primar care a avut intenţia de a face, nu de a vorbi".



Strada Vasile Lupu din oraşul Orhei are o lungime de 4 mii 200 de metri, iar mai bine de jumătate a fost deja renovată. Pentru reparaţie eu fost folosite peste 1800 de tone de asfalt. Muncitorii au pavat 6500 de metri pătraţi de trotuar şi au instalat peste 5 kilometri şi jumătate de bordură. Cealaltă porţiune a străzii Vasile Lupu din Orhei va fi reparată până în luna august.