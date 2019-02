Strada Alba Iulia din Capitală a fost iluminată cu LED-uri noi. Ce spun oamenii

Principala arteră a sectorului Buiucani al Capitalei a fost iliminată cu LED-uri noi.

170 de becuri au fost instalate pe strada Alba Iulia, pe o distanță de mai bine de doi kilometri.

Proiectul a costat municipalitatea un milion și jumătate de lei.

Iată ce spun oamenii:

"Am avut lumină, dar nu erau aşa de luminoase ca cum e acuma".



"Ne bucurăm că e luminos şi mai bine de făcut şi o plimbare".



"Totdeauna este binevenit mai ales când aducem copiii de la grădiniţă, de la şcoală şi chiar când nu vezi pe unde calci".



Municipalitatea spune că schimbarea becurilor sovietice pe LED-urile moderne va aduce şi economii în bugetul oraşului.



"Economia este de 50 de procente. Dacă cheltuiam până acuma pe an 2,2 milioane, acuma o să cheltuim un milion, două sute. Alba-Iulia după numărul unui raport al Poliţiei, s-a majorat numărul de accidente rutiere din cauza iluminatului slab de asta am ales-o prioritară, fiind şi bulevard", a afirmat Ruslan Codreanu, primar general interimar al Capitalei.



Proiectul a demarat în decembrie 2018, iar pâna în prezent au fost instalate LED-uri bulevardul Mircea cel Bătrân, strada Ion Creangă și parcul Valea Trandafirilor.

Pentru 2019, au fost alocaţi 15 milioane de lei pentru iluminarea a 10 străzi, printre care Bucureşti, Calea Ieșilor, Kiev, bulevardul Moscova și stada Kiev.