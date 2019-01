STOP VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI! Numărul agresiunilor în instituțiile de învățământ este în scădere

Numărul cazurilor de violență în școli scade, potrivit datelor Ministerului Educației. În primul trimestru al acestui an școlar, s-au înregistrat peste 4.500 de cazuri de violență asupra elevilor, cu câteva sute mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. La un liceu din Capitală, una dintre lecțiile pentru clasa a doua a fost adaptată pentru a mediatiza acest fenomen.



"Copii, astăzi, 30 ianuarie, este Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoli. Cum înţelegi acest lucru, Ana? - Să nu ne jignim reciproc!"



În această clasă nu se aplică pedepse, nu se pun note și nu se ridică vocea.



"Desigur, copilul trebuie încurajat, lor le place foarte mult. Folosim tot felul de stickere și etichete. Chiar dacă unul îl loveşte din greşeală pe altul, își cere scuze imediat. Copiii sunt educați și înțeleg că este imposibil să jigneşti pe cineva din echipă", a spus Svetlana Kroviakov, dirigintă la clasa a II-a.



Ministerul Educației susţine că în ţară se înregistrează tot mai puţine cazuri de violență împotriva elevilor. În primul trimestru au fost doar 4515 de cazuri, atât la domiciliul elevilor, cât și în instituțiile de învățământ. Acum un an, în aceeași perioadă, autoritățile au înregistrat aproape 4800. Organele de drept confirmă tendința - sunt mai puține apeluri către poliție.



"Comparativ cu anul 2017 am înregistrat o usoară diminuare a cazurilor. Si anume daca in 2017 am avut 275 de de sesizari la politie privind cazurile de violenta in institutii de invatamint. Pe parcursul anului 2018 au fost inregistrate 210", a declarat Veronica Ivanov, şefa secţiei Siguranţă Copii, DGSP.



Specialiştii în domeniu spun că, de obicei, agresorii sunt alţi elevi şi mai puţin cadrele didactice. Indiferent de natura agresiunii, toate cazurile trebuie raportate la poliție.



"Cazurile de violenţă au o abordare specifică în examinarea lor deoarece implica mai mulţi actori. Şi anume, asistentul social, poliţie, instituţie de învăţământ şi medic de familie", a zis Veronica Ivanov, şefa secţiei Siguranţă Copii, DGSP.



Deoarece mulți copii se tem să le povestească adulților despre incidentele de violență de la școală, psihologii recomandă să se acorde o atenție sporită schimbărilor în comportamentul copilului.



"Atunci când un copil nu vrea să facă lucrurile obişnuite, nu are dispoziție, îşi fereşte privirea, plânge mereu - aceste semne ne sugerează că au existat incidente violente", a declarat Irina Şibaev, psiholog.



În cazul în care copilul recunoaşte că a fost agresat sau bătut la şcoală, situaţia trebuie discutată într-o manieră liniştită, pentru ca elevul să se calmeze. Copiii şi părinţii pot apela gratuit 24 de ore din 24 şi Telefonul Copilului, 116111.