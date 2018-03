STOP reducerilor false! Magazinele vor fi obligate să respecte reguli de anunţare a promoțiilor

Embed:

Farsele cu pretinsele reduceri în magazine, afişate cu scopul de a ademeni cumpărători, s-ar putea să nu mai treacă. Deputații PL au înregistrat în Parlament un proiect de lege care stabileşte reguli clare pentru astfel de oferte.



Potrivit proiectului, va fi interzisă sintagma "reduceri până la...". Astfel, anunţul va trebui să conţină informaţia despre preţul sau cota procentuală exactă de reducere, durata vânzării şi limita stocului disponibil.



Autorii iniţiativei spun că, deseori, cumpărătorii sunt înşelaţi.



"Am avut, cu părere de rău, foarte multe plângeri în aderesa agenţilor economic care induc cetăţenii în eroare, am făcut acest proiect, dacă luăm reglementările Uniunii Europene, nu foarte dur. În UE aceasta reglementarea este mult mai dură", a spus deputatul PL, Alina Zotea-Durnea.



Managerii magazinelor afirmă că sunt gata să se conformeze noilor reguli, dacă acestea vor fi acceptate. Pe de altă parte, ei dau asigurări că nu-şi înşeală clienţii.



"De obicei, avem reduceri la hainele sezoniere, deja de iarna-primăvara. Noi indicăm deodată la ce preţ a fost hăinuţă şi la ce o avem la reducere, din stoc limitat - toate mărimele deja sunt în sală", a spus vânzătorul-consultant, Daniela Lupu.



Unii cumpărătorii au însă altă părere.



"Acum o săptâmână, am văzut o reducere. Acolo era 50 de procente. Era scris că reducere va fi o lună. Când eu am venit peste două-trei zile, nu mai era reducerea ceea."



"Preţul este şters. De exemplu, a fost 680 de lei o bluză şi este şters şi este 300 o bluză, dar atunci calculăm, nu este 70 de procente reducere."



"Mulţi cunoscuţi s-au ciocnit cu aceasta problemă, eu - nu. Dacă avem aşa o problemă, trebuie să ne adresăm la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor."



Şi cei de la Protecţia Consumatorilor recunosc existenţa acestei probleme.



"Aceste publicităţi sunt nişte practici comerciale incorecte cu scopul de a atrage cât mai mulţi cumpărători, plângeri au fost foarte multe. Avem un gol în cadrul legal, acest gol va fi completat concret", a spus ef-adunct al direcţiei la Agenţia ptr Protecţia Consumatorilor, VeaceslavCiuhrii



În astfel de cazuri legislaţia actuală prevede amenzi între 12 şi 15 mii de lei.