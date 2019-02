"Stop manipulării ruse". Câţiva manifestanţi au cerut ELIBERAREA DE URGENŢĂ a piloţilor moldoveni, ţinuţi în captivitate electorală la Moscova

Câţiva tineri unionişti, în frunte cu liderul asociaţiei Unirea-ODIP, Vlad Bileţchi, au organizat un flashmob în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău. Manifestanţii au cerut eliberarea de urgenţă a celor doi piloţi moldoveni, care potrivit lor, sunt ţinuţi în captivitate electorală la Moscova. Acţiunea a durat aproximativ un sfert de oră, timp în care nici un reprezentant al Ambasadei nu a reacţionat.

Membrii asociaţiei au adus cu ei banere inscripţionate cu mesaje precum "Stop manipulării ruse" şi "Libertatea nu se vinde". Preşedintele "Unirea-ODIP" spune că este deranjat de situaţia creată şi cere eliberarea ostaticilor.



"Vor să-i ţină acolo până când va veni măria sa Igor Dodon şi colegii, socialiştii, să-i elibereze vezi Doamne cu mare alai pentru ca să obţină cât mai multe voturi pentru Partidul Socialiştilor. Este josnic, este murdar. Este fără bun simţ să faci asemenea lucruri. Cerem libertate necondiţionată imediată", a menţionat Vlad Bileţchi, preşedintele "Unirea-ODIP".



"Am venit aici să ne manifestăm dorinţa de a ne aduce înapoi moldovenii în ţară. Să vină înapoi acasă la familiile lor, dar să nu fie ţinuţi ostatici acolo în Moscova, chiar dacă se spune că sunt acolo la reabilitare", a spus o manifestantă.



"Vreau să fiu solidar cu piloţii care au fost sechestraţi. Folosiţi de autorităţile prezidenţiale de la C hişinău, pentru a-i aduce în momentul alegerilor ca să-şi facă slavă mare", a afirmat un tânăr.



"Am venit să arătăm că suntem totuşi o ţară democratică şi avem dreptul să ne exprimăm libera opinie şi să spunem stop manipulării ruse", a precizat o altă menifestantă.



Procuratura Generală a confirmat anterior că anumite persoane au blocat intenţionat eliberarea piloţilor Lionel Buruiană şi Mihai Crihana.

Săptămâna trecută, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a spus că persoanele care se află în spatele acestei manevre de PR trebuie să dea socoteală în fața legii. Şi premierul Pavel Filip a condamnat gestul lui Igor Dodon, care în opinia lui, în goana după capital politic, a uitat de limitele moralității.

În replică, serviciul de presă al Preşedinţiei a postat un comentariu pe pagina instituţiei în care califică reacţia conducerii Parlamentului drept una bolnăvicioasă, iar decizia de a ancheta implicarea şefului statului în eliberarea piloţilor este considerată nejustificată şi politizată.