Stoianoglo: Până la sfârșitul anului vor fi pronunțate învinuirile în cazul foștilor funcționari de la BNM

Fosta conducere a Băncii Centrale se face direct vinovată de frauda bancară, iar până la sfârșitul anului vor fi pronunțate învinuirile în cazul foștilor funcționari de la BNM. Despre asta a spus procurorul general, Alexandr Stoianoglo, în platoul unui post de televiziune."Noi o să tragem la răspundere conducerea Băncii Naționale. Două bănci au acordat credite a câte 10 milioane de dolari, care au fost gajate. Conducerea Băncii Naționale a întors gajul persoanelor fizice, dar şi a restituit banii și acestor bănci din sursele BNM", a spus Stoianoglo.Procurorul general a mai adăugat că ancheta în cazul furtului miliardului va continua şi după ce le vor fi înainte învinuirile. Stoianoglo a vorbit și despre înregistrarea video în care președintele Igor Dodon primeşte o pungă, în care, potrivit deputatului Iurie Reniţă, ar fi fost bani. El spune că nu a fost pornită urmărirea penală în acest dosar, pe motiv că, filmarea a fost făcută fără mandat legal:"Problema este că filmarea a fost făcută ilegal și nu are putere de probă în cadrul procesului penal. Totodată, aceasta este o încercare de a atrage Procuratura în procese politice. Eu îmi pun întrebarea de ce această pungă nu a apărut acum jumătate de an?"Procurorul a mai declarat că în privința presupusei finanțări ilegale a PSRM au fost audiați trei deputați socialiști: Corneliu Furculiță, Vladimir Odnostalco și Vasile Bolea."Am audiat tot cercul de oameni care a fost implicat. E vorba de 29 de persoane. Vreau să spun că așa-numitul dosar "Bahamas" e un dosar de spălare de bani, dar nu de finanțare ilegală”, a declarat procurorul general.Procurorul general a mai adăugat că în dosarul privind "Laundromatul" nu s-au făcut pași serioși. Stoianoglo s-a referit și la ancheta în care e vizată Victoriabank, după ce Procuratura a pus sechestru pe mai multe bunuri și active ale acesteia."Investitorii care au cumpărat aceste active știau de la început că sunt problematice și că această bancă are probleme. Noi am pus sub sechestru active și hârtii de valoare care au fost cumpărate de bancă de la Ministerul de Finanțe şi care nu afectează activitatea curentă a băncii."La sfârșitul lunii mai, în spațiul public au apărut imagini video de la audierea lui Veaceslav Platon, când acesta se mai afla în detenție. Acesta le-ar fi explicat atunci procurorilor prin ce modalitate statul ar putea intra în posesia a 40% din acțiuni Victoriabank în contextul dosarului penal privind frauda bancară.''Eu aş cere 2 miliarde de lei, ulterior, alte 2 miliarde de lei ca dobândă, iar ei vor fi nevoiţi să emită acţiuni suplimentare. Ulterior, statul va avea dreptul asupra a 40% din acţiunile "Victoriabank". Aş anula toate emisiile şi aş intra în posesia a 40% din acţiuni.''La un moment dat, o persoană din sală, care nu apare în imagini, dar a cărei voce seamănă cu a lui Alexandr Stoianoglo spune că schema propusă de Platon este în stil banditesc:''- Este în stil banditesc, Slava! - Nu este în stil banditesc, este corect și este conform legii. Alexandr Dmitrivieci, aşa este legea. Dacă legea ne permite. Noi doar suntem jurişti.''Anterior, Procuratura Generală a confirmat veridicitatea imaginilor, dar a precizat că este vorba despre o scurgere de informaţii. În interviul televizat de marţi, Stoianoglo nu a vorbit nimic referitor la aceste înregistrări video în care ar apărea şi el.