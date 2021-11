Stoianoglo contestă decizia CSP de a demara procedura de evaluare a sa. "Îmi pare rău că nu avem justiție în țară"

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo a declarat că va ataca decizia CSP privind demararea procedurii de evaluare a sa.

"Sesizarea din partea doamnei președinte, chiar având în vedere că asta trebuie, la momentul actual nu este legală și întemeiată. Noi vom ataca decizia CSP despre admiterea acestei sesizări și pornirea procedurii de evaluare. Pentru mine cel puțin este de mirare că o persoană care este suspendată din funcție poate să fie evaluată", a declarat Alexandr Stoianoglo.

Totodată, Alexandr Stoianoglo a declarat că, deşi nu cunoaște cine va face parte din comisia de evaluare, el este convins că în componența acesteia vor fi reprezentanți ai politicului.

”Îmi pare rău că nu avem justiție în țară. Am explicat tot, am rătat tot, am prezentat astăzi ce puțin 7 sau 8 procese verbale unde au fost audiați martori pe faptul coruperii mele și am rugat numai una – citiți măcar un proces verbal și totul va fi clar. Și ce credeți că au citit?”, spune Stoianoglo.

Stoianoglo se află în arest la domiciliu, după ce a fost reţinut la începutul lunii octombrie.

El este învinuit de abuz în serviciu, corupere pasivă, fals în declaraţii şi exces de putere.

Stoianoglo se declară nevinovat şi susţine că tot ce i se întâmplă este o răzbunare din partea preşedintelui ţării, Maia Sandu. La rândul ei, Sandu nu a comentat aceste acuzaţii, şi a spus că decizia de a-l reţine îi aparţine procurorului de caz, Victor Furtună.