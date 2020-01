Stoianoglo califică drept prostii acuzaţiile lui Morari, potrivit căruia dosarul său este fabricat la comanda procurorului general

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, califică drept prostii acuzaţiile fostului şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, potrivit căruia, dosarul său este fabricat la comanda lui. Şi preşedintele Igor Dodon respinge acuzaţiile similare aduse de Morari, care ieri spunea că, reţinerea sa ar avea legătură cu dosarul privind finanţarea ilegală din Rusia a Partidului Socialiştilor.

"Eu nu vreau să comentez prostiile care le fac oamenii care au fost reţinuţi sau arestaţi. Fiecare are drepturile sale, poate ataca deciziile, decizia de reţinere. Noi am respectat toate normele procesuale, am respectat legea, eu ce pot să am cu domnul?", a afirmat procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

"Eu nu vreau să comentez unele procese care sunt intentate faţă de unele persoane care au fost alături sau au slujit fostului regim. Eu înţeleg că la moment au loc investigaţii, o să-i las să desfăşoare. Preşedinţia şi eu nu mă voi implica", a comunicat preşedintele, Igor Dodon.

Amintim că, luni, magistraţii Judecătoriei Chişinău cu sediul în sectorul Ciocana au decis plasarea în arest preventiv pentru 20 de zile a fostului şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari. Acesta este bănuit de abuz în serviciu și fals în acte publice. Potrivit procurorilor, infracțiunile care i se incriminează ar fi fost comise în martie 2017.

Amintim că, în data de 9 decembrie, Viorel Morari a fost suspendat din funcție, pentru o perioadă de o lună de zile, printr-o dispoziție a procurorului general Alexandr Stoianoglo, iar vinerea trecută a fost reţinut pentru 72 de ore. Viorel Morari neagă invinuirile care i se aduc.