Stoianoglo: "Apariția mea pe social media este legată de „dreptul la o replică”, voi oferi răspunsuri la multe întrebări care v-au tulburat în prezența mea ca Procuror General"

Procurorul suspendat Alexandr Stoianoglo a scris un mesaj pe o reţea de socializare, dup[ o absenţă de câţiva ani. Stoianoglo a menţionat că social media nu vor deveni pentru el o ocupație, întrucât preferă mai mult să citească o carte sau să se ocupe cu sportul, însă mediul online a devenit o armă a politicienilor, a societăţii civile şi ca orice om, are el dreptul la replică.

"Niciodată nu am fost prezent pe rețelele de socializare, mereu am crezut că e inutil, dar s-a dovedit că m-am înșelat, pentru că rețelele de social media au devenit principala armă a politicienilor, societății civile, altfel nimic de făcut, poți veacuri și să-ți torni pământ peste adversari, asta e tot știință. Morala, unele valori, principii nu interesează pe nimeni. Exact de asta trăim pentru că opinia publică este formată în cea mai mare parte de oameni de nimic care nu fac nimic și doar execută ordinele altcuiva. Și mai uimit de activitatea în rețelele sociale a funcționarilor guvernamentali, politicieni. Cunoscându-ți aglomerația, când, scuze, nu ai timp să bei apă toată ziua, doar te întrebi, și când muncesc acești funcționari sau locurile lor de muncă și doar activitatea în social media? Cei care chiar au servit în serviciul public înțeleg despre ce vorbesc.

Din păcate o mare parte a populației a devenit ținta unei altfel de dezinformare, doar minciuni. Amintiți-vă celebra frază Gebels, cu cât mai multe minciuni, cu atât mai repede o vor crede. Nu cred că rețelele de socializare vor deveni lucrul meu, mai bine citesc o carte sau petrec o oră sau un exercițiu diferit. Dar există o mulțime de întrebări pe care adversarii mei mi le pun constant, așa că apariția mea pe social media este legată de „dreptul la o replică” la care toată lumea are dreptul. În prezența Procurorului General, pur și simplu nu a fost suficient timp să iasă de fiecare dată cu explicații care au fost mereu percepute ca o scuză și de multe ori au avut efect de spate, pentru că au fost zeci de troli care tocmai au aruncat subiectul cu un forță nouă și în contextul de care au nevoie. Până la urmă, eu și procuratura am rămas oricum ratatul.

Pe de altă parte, am înțeles că există putere și timpul mi-a confirmat temerile, care m-au atras intenționat, procuratura în niște discuții inutile, cu scopul de a-mi distrage atenția de la chestiuni importante. In general traim o perioada foarte interesanta cand nu poti face nimic si sa fii in centrul opiniei publice, si poti munci cu ultimele puteri, pentru dauna familiei, sanatatii si sa fii persecutat, criticat de tot felul de someri oameni și scuze pentru expresia ea este o "îngheț".

Prin urmare, apariția mea, care este concepută, în primul rând, pe oameni gânditori, vă va oferi răspunsuri la multe întrebări care v-au tulburat în prezența mea ca Procuror General. Nu am de gând să insult sau să umilesc pe nimeni - acestea nu sunt metodele mele de lucru, doar fapte pe care toți cei în puterea obiectivului și conștientizării lor le pot evalua și trage propriile concluzii."