Stoianoglo a mințit? Opoziția susține că fostul șef al SIS nu a fost condamnat la închisoare cu suspendare

Fostul şef al SIS Vasile Botnari, singurul inculpat în dosarul expulzării celor şapte profesori turci, nu a fost, se pare, condamnat cu suspendare, aşa cum a declarat recent Alexandr Stoianoglo. Asta sugerează deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, care a distribuit pe Facebook un document cu presupusa sentinţă în cazul Botnari, publicat de portalul de ştiri safenews.md. Potrivit lui Litvinenco, Botnari nu a fost condamnat la închisoare cu suspendare, ci doar cu o amendă de 88 de mii de lei şi cu privarea dreptului de a ocupa funcţii publice pentru o perioadă de cinci ani. În data de 8 august, la un post privat de televiziune, procurorul general a declarat că Vasile Botnari a fost condamnat cu suspendare şi că dosarul în care e vizat ar fi unul secretizat. Respectiv, sentința emisă de magistraţii Oficiului Buiucani al Judecătoriei Chișinău nu poate fi divulgată sub nicio formă.



"El a fost condamnat cu suspendare. Am solicitat instanței permisiunea de a prezenta publicului larg măcar dispozitivul sentinței. El a achitat 125 de mii de euro. Este vorba despre prejudiciul pe care Moldova l-a achitat profesorilor turci. De asemenea, el a achitat 380 de mii de lei pentru avionul care a fost contractat pentru transportare",



Am sunat la serviciul de presă al Procuraturii Generale pentru a ne oferi o reacţie, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.

Am încercat să obţinem un comentariu şi de la Alexandr Stoianoglo, dar fără succes.

Ulterior, Procuratura Generală a emis un comunicat de presă în care precizează că procurorul de caz a solicitat să fie public dispozitivului sentinței în partea ce nu conține secret de stat, cum ar fi sentinţa de condamnare. Până în prezent, Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău nu s-a pronunţat asupra cererii procurorului de caz, și, în consecință, respectiva sentință reprezintă un document secret. Procuratura Generală mai anunţă că dispozitivul hotărârii instanţei, în special partea ce nu ține de secretul de stat, trebuia să fie pronunțată în ședință publică. Instituţia are pretenţii şi la prestația procurorului care a gestionat acest dosar, motiv pentru care a dispus efectuarea unei anchete de serviciu pentru a stabili toate circumstanţele.

Mai mult, Procuratura Generală invocă lacune în legislaţie în ceea ce priveşte secretul de stat. În context, a fost constituit un grup de lucru care va elabora un proiect de lege de completare a Codului de Procedură Penală privind detalierea investigaţiei atât la etapa de acumulare a probelor, cât și la judecarea cauzei şi la pronunțarea hotărârilor instanţei.

Dorin Dulgheru, vicepreşedintele Oficiului Buiucani al Judecătoriei Chişinău, ne-a comunicat că dosarul lui Botnari este secretizat şi că e puţin probabil ca cineva să ne ofere mai multe detalii. Totuşi, Dulgheru ne-a recomandat să trimitem o scrisoare oficială în adresa instituţiei. Am transmis-o deja, iar reprezentanţii Judecătoriei ne-au anunţat că a fost recepţionată. Cu toate acestea, n-am primit niciun răspuns. Dispozitivul sentinţei apărut în presă a stârnit un val de nemulţumiri. Fracţiunea PAS va transmite un demers la Procuratura Generală pentru a face lumină în acest caz.



" Ştia, nu ştia. A minţit, n-a minţit. Mie îmi vine foarte greu să înţeleg cum un dosar de asemenea calibru, care e în văzul tuturor, să nu fie în vizorul permanent al conducătorului instituţiei, cum ar fi în cazul dat Procuratura Generală", a declarat deputatul PAS Igor Grosu.



"Cerem explicaţii de la procurorul general, de ce a minţit opinia publică, alaltăieri a spus că a fost condamnat la închisoare cu suspendare. De ce s-a ţinut în secret derularea examinării acestui dosar", a spus Sergiu Litvinenco.



Iar reprezentanţii Mişcării politice UNIREA au protestat la Procuratura Generală. Aceştia au criticat dur modul în care s-a desfăşurat procesul în cazul lui Botnari.



"Nu este clar că totul este un aranjament? Nici măcar o condamnare şi nici măcar cu executare sau cu suspendare? Noi nu vrem capul lui Botnari neapărat, noi vrem dreptate şi să răspundă cei care au comandat crima", a declarat președintele PL Dorin Chirtoacă.



În iunie 2019, CEDO a constatat violarea mai multor articole din Convenţia pentru Drepturile Omului în cazul profesorilor turci şi a obligat Guvernul Moldovei să achite câte 25 de mii de euro pentru cei cinci cetăţeni expulzaţi care s-au adresat la CEDO. MUSCĂ Potrivit Procuraturii, fostul director al Serviciului de Informații și Securitate a achitat prejudiciul cauzat statului, precum și toate cheltuielile judiciare. Urmărirea penală în acest caz a fost inițiată în vara anului 2019.