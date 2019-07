STOC EPUIZAT. Centrele de testare tehnică nu mai au autocolante

Centrele de testare tehnică a autovehiculelor din ţară au rămas fără stocuri de autocolante cu anul 2020. Acestea sunt obligatorii pentru toate mijloacele de transport şi se eliberează odată cu raportul tehnic.

Situaţia îi dezavantajează mai ales pe şoferii moldoveni care călătoresc peste hotare, deoarece ar putea fi amendaţi.

"Ni s-a spus că în curând vor apărea aceste ecusoane. Ulterior, clienţii noştri se vor putea apropia, pentru a ridica gratuit taloanele pentru anul 2020."



Şoferii sunt nemulţumiţi de situaţie şi spun că ar putea avea probleme în străinătate.



"Nu, nu cred, aşa ceva nu există. În faţa legii, cum să arătăm că am plătit pentru anul 2020. E corect să fie. Am trecut pentru 2019-2020, şi îmi rămâne tot pentru 2019, nu poate să fie".



"Peste hotare e mai grav. Multe ori am nevoie să mă duc în Ucraina, la sor-mea. Asta deamu e problema autorităţilor, ce e problema noastră?"



Iar situaţia e similară şi la centrele de testare din ţară, unde nu mai sunt autocolante din luna mai. Reprezentanţii Agenţiei Naţionale Transport Auto spun că de vină ar fi agentul economic din Germania responsabil de tipărirea acestora.



"O clauză foarte imperativă, impusă de agentul economic din Germania este achitarea în avans, a 90 de procente din totalul sumei. Legea interzice autorităţilor publice de achiziţiona bunuri în avans", a spus SERGIU TURCU, reprezentant ANTA.



Inspectorii de Patrulare dau asigurări că şoferii care circulă fără autocolante nu vor fi amendaţi.



"Ar fi un motiv de a stopa, şi a verifica dacă automobilul a fost supus testării tehnice anuale, dar în cazul când conducătorul auto ar prezenta proba, procesul verbal de inspectare tehnică, decade la moment faptul contravenţiei", a spus ION GURDIŞ, inspector de patrulare.



Specialiştii ANTA susţin că în cel puţin o lună vor fi aduse autocolante de tip nou, concepute în ţară. Pentru a acoperi deficitul, ar fi nevoie de 300 de mii de seturi. Un singur set costă 9 lei.