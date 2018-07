Stoc aproape epuizat. Serviciul Antigrindină a rămas cu doar 1.000 de rachete antigrindină

Foto: publika.md

Vara ploioasă a dat bătăi de cap Serviciului Antigrindină. Instituţia s-a pomenit cu un stoc de rachete antigrindină aproape epuizat. Au rămas 1.000 de proiectile din 7.000 câte au fost. Acestea ar ajunge doar pentru câteva ploi. Pentru a proteja culturile agricole până la sfârșitul sezonului este nevoie de cel puţin 2.000 de rachete.



La punctul antigrindină din raionul Orhei au mai rămas doar 12 rachete.



"Patru comenzi câte trei şi s-au dus toate rachetele. E foarte puţin. A veni un nor mai mare, poate 10 sau 20 de procente îl înlăturăm, dar restul poate să cadă grindina", a menţionat Mihai Grndrabur, angajat punct de control antigrindină Orhei.



Potrivit vicedirectorului Serviciului Antigrindină, pentru a face faţă norilor cu gheaţă ar mai fi nevoie de 2.000 de proiectile, care costă 11 milioane de lei.



"De obicei în fiecare an de influenţă sunt 30 - 32 de zile cu influenţă activă. Anul acesta suntem în mijlocul sezonului şi acum este a 33 de zi. Asta înseamnă că avem un an foarte anomalic. Se folosesc rachetele antigrindină după tehnologii, dar ele din păcate se termină", a declarat Serghei Eremeico, vicedirector Serviciul Antigrindină.



"Trei zile la rând am lansat rachete antigrindină şi ne aşteptăm în continuare la un astfel de regim de muncă", a spus Gheorghii Burunducov, angajat.



Potrivit meteorologilor, în luna august vremea s-ar putea îmbunătăţi.



"Dacă să vorbim de luna august o să devină mai stabilă conform prognozelor. Temperaturile vor începe uşor să crească în comparaţie cu temperaturile pe care le-am avut acum de 28 - 30 de grade. Totodată, precipitaţiile vor înceta să mai cadă pentru că luna august este o lună mai uscată", a explicat Ghenadie Roşca, meteorolog.



În acest an, au fost alocaţi 35 de milioane de lei pentru achiziţia rachetelor antigrindină.