ŞTIRI FALSE ÎN ALEGERI. Preşedintele CEC Letonia consideră că trebuie sporită educaţia mediatică a populaţiei

Ştirile false prezintă o adevărată amenințare, mai ales în timpul campaniei electorale. De aceea, statul ar trebui să ia măsuri pentru a combate dezinformarea și a spori educația mediatică a populației, susţine preşedintele Comisiei Electorale Centrale din Letonia, Arnis Ţimdars, invitat la emisiunea "Zi de Zi" de la Publika TV.



"Sarcina principală era de a ajuta cetăţenii să înţeleagă unde sunt ştirile şi unde sunt minciunile. Noi, în Letonia, am format un grup de lucru, în care am unit eforturile ministerelor, ale organelor de drept, dar şi ale sectorului neguvernamental", a declarat Arnis Ţimdars, preşedintele CEC Letonia.



Autoritatea electorală de la Riga are şi un acord de colaborare cu Facebook.



"Aveam o înţelegere cu reţelele sociale, să facem schimb de informaţii, să aflăm câţi bani au fost cheltuiţi pentru publicitatea țintită, astfel încât să știm care sunt regulile între jucători. Aşa o înţelegere avem cu Facebook", a spus Arnis Ţimdars, preşedintele CEC Letonia.



La rândul său, Eugen Știrbu, fostul preşedinte al Comisie Electorale Centrale din Moldova, a declarat în cadrul emisiunii că experienţa Letoniei poate fi utilă ţării noastre.



"Oamenii deja încep să înţeleagă, electoratul se schimbă. Noi prea mult cheltuim pe panouri şi alte forme de agitație, în loc să lucrăm cu electoratul", a menționat Arnis Ţimdars, preşedintele CEC Letonia.



Arnis Ţimdars s-a întâlnit anterior cu premierul Pavel Filip. Șeful executivului a declarat că autoritățile sunt gata să preia cele mai bune practici internaționale în combaterea știrilor false și în organizarea unor alegeri corecte. La începutul acestui an, în Moldova a intrat în vigoare Legea privind combaterea propagandei străine.