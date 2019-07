Știai când au apărut? Când a fost inventat modelul de lenjerie ”bikini”

Invenția lui Louis Reard a fost readusă la viață la 73 de ani de la inventarea lor.

Pe 5 iulie 1946, un designer și inginer francez, Louis Reard, a lansat o nouă colecție vestimentară ce dezvăluia un item de îmbrăcăminte mai mic decât un costum de baie, așa cum îi plăcea să spună. Louis Reard preluase afacerea cu lenjerie intimă a mamei sale și a considerat că va avea un mare impact asupra modei cu un costum de baie format din două piese.

Așadar, păstrând acest gând în minte, a decis să numească produsul după Bikini Atoll, locația test pentru bomba atomică situată în Pacificul de Sud. Apoi Reard a angajat piloți de avioane mici ce au zburat deasupra Rivierei franceze și au făcut reclamă produsului de lenjerie prin sintagma "smaller than the smallest bathing suit in the world" (mai mic decât cel mai mic costum de baie din lume).

Reard cu siguranță nu a greșit când a prezis că bikini vor avea un real succes. Acest nou produs a schimbat modul în care femeile se îmbracă în vacanțe, oferindu-le mai multe opțiuni pe lângă costumul de baie tradițional.

Astfel, designerul a ajuns să își lanseze propria linie și a vândut costume de baie pentru următorii 40 de ani. Spre finalul anilor 70’ el a părăsit brandul și a murit la scurtă vreme după aceea. Compania sa a rămas în repaus timp de 30 de ani, până de curând.