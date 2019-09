STERPU, PLANURI AMBIŢIOASE. Judocanul a devenit campion european la tineret

Anul 2019 este unul de succes pentru tânărul judocan Victor Sterpu. În această lună sportivul originar din Anenii Noi a înregistrat cea mai mare performanţă din cariera sa - a devenit campion european la tineret.

Succesul a fost obţinut în Finlanda, unde Victor s-a impus în faţa adversarilor din Cipru, Cehia, Portugalia şi Rusia în categoria de greutate de până la 73 de kilograme.



"Înainte de Campionatul European eram disperat. Am dat-o în bară la o competiţie de seniori şi mi s-a dus toată încrederea. După Campionatul European am prins puteri şi încredere şi cred că pe parcurs rezultate şi mai mari", a spus VICTOR STERPU, judocan.



"A fost implicat mai mult la nivel de seniori. Am avut Gran Prix-uri, Grand Slam-uri, am avut cantonamente în Japonia. Pentru el a fost mai uşoară această competiţie", a spus VALERIU DUMINICĂ, selecţioner echipa naţională de judo a RM.



Judocanul în vârstă de 20 de ani nu are de gând să oprească aici şi doreşte să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Totalurile vor fi făcute la sfârşitul lunii mai a anului viitor.



"Sunt sigur că voi ajunge la Olimpiadă şi voi participa foarte bine. Nu se deosebesc ei cu nimic faţă de mine. Eu tot muncesc şi mă pregătesc pentru asta. O să treacă puţin timp şi o să le arăt că pot să fiu tare cu ei şi să câştig", a spus VICTOR STERPU, judocan.



"Nu văd niciun obstacol. Are tendinţa de a creşte. La fiecare antrenament, în fiecare lună vedem o acceleraţie şi sper pentru el nu va fi o problemă", a spus VALERIU DUMINICĂ, selecţioner echipa naţională de judo a RM.



Victor Sterpu practică acest gen de sport la 10 ani. A făcut primi paşi pe tatami la Liceu Internat Republican cu Profil Sportiv, fiind antrenat de regretatul Vasile Luca. Primul succes remarcabil a venit acum 4 ani, când a cucerit medalia de bronz la etapa Cupei Europene, desfăşurată la Cluj.



"Am văzut la televizor acest gen de sport şi mi-a plăcut foarte mult. Din cauza asta şi l-am ales. Erau aruncări spectaculoase, dar mie mi-a plăcut că acest gen de sport cere nu doar forţă, dar şi gândire", a spus VICTOR STERPU, judocan.



Următoarea competiţie la care va participa judocanul este Campionatul Mondial, rezervat juniorilor. Întrecerea va fi găzduită de Maroc în perioada 16-19 octombrie.