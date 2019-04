STERLING, ÎMPOTRIVA RASISMULUI. Premiul a fost oferit de selecționerul Gareth Southgate

Raheem Sterling a luat premiul pentru lupta împotriva rasismului. Fotbalistul formației Manchester City a primit trofeul din mâinile selecționerului naționalei Angliei Gareth Southgate.

Mijlocașul a fost victima scandărilor rasiste în timpul partidei dintre Muntenegru și Anglia, scor 1-5, din preliminariile campionatului european din anul 2020. Sterling și-a amintit de comportamentul suporterilor muntenegreni.



"Am fost foarte dezamăgit. de experiența pe care am avut-o în acea seară. Mi-am amintit și de experiențele asemănătoare prin care am trecut anterior. Mereu aveam în minte acele scene groaznice", a spus RAHEEM STERLING, mijlocaș Manchester City.



Jucătorul în vârstă de 24 de ani a declarat anterior că și-ar dori să vadă sancțiuni mult mai aspre pentru suporterii rasiști. Internaționalul englez a propus o penalizare de 9 puncte pentru clubul a cărui suporterii agresează jucătorii echipei adverse în partidele de pe teren propriu.

Raheem Sterling are un sezon de vis la Manchester City. Mijlocaşul a înscris 23 de goluri în toate competițiile pentru "citadini".