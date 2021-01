Stephen Curry, performanţă uluitoare. Baschetbalistul american a marcat 62 de puncte în partida cu Portland Trail Blazers

El este primul jucător de la Kobe Bryant, în 2005, care înscris 62 puncte în doar 36 minute de joc. Steph a marcat 22 puncte în primul sfert al meciului, fiind a 27-a oară când reușește să înscrie cel puțin 20 puncte într-un singur sfert în NBA."Am luat decizii corecte în timpul partidei. Asta se vede în imagini. Am efectuat aruncări din diferite poziții, dar am și oferit pase decisive. Nu m-am grăbit, am jucat combinativ cu coechipieri. Mereu am avut opțiuni în atac.", a spus starul echipei Golden State Warriors, Stephen Curry.Performanța precedentă a fost înregistrată de Stephen Curry în februarie 2013, când a totalizat 54 de puncte în confruntarea cu New York Knicks.Golden State Warriors a obținut victoria în disputa cu Portland Trail Blazers, scor 137-122.Performanța reușită de Curry în acest meci, l-a ajutat să ajungă pe lista selectă a jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate într-un meci din NBA.Lista este condusă de Wilt Chamberlain. Acesta a marcat 100 puncte pentru cei de la Philadelphia Warriors, în sezonul 1961-1962.