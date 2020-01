Ştefan Petrache, petrecut pe ultimul drum. A fost un artist de valoare, un artist de neuitat... (FOTO/VIDEO)

A fost un etalon pentru alţi interpreţi, a avut har dumnezeiesc, iar piesele lui au fost asemeni unor lecţii de viaţă prin care învăţa lumea să trăiască! Aşa vorbesc despre Ştefan Petrache colegii săi de breaslă. Cuvinte de apreciere pentru creaţia artistului au avut şi oamenii simpli care au venit, astăzi, să-l petreacă pe ultimul drum.

Un om şi un artist erudit. Aşa vorbeşte despre Ştefan Petrache dirijorul Orchestrei "Lăutarii", Nicolae Botgros. Cei doi s-au văzut pentru prima dată acum 47 de ani.



"În 73 lucra în Filarmonică şi ne-am întâlnit pentru prima data, un băiat tânăr, un băiat cu energie mare, un băiat cu vocabular nemaipomenit, frumos. Eu visam atunci să vorbesc aşa o limbă frumoasă pe care o vorbea Ştefan. El nu numai cânta, el şi vorbea foarte frumos", a menţionat Borgros.



Iar interpretul Ion Suruceanu spune că Ştefan Petrache a fost unul dintre puţinii interpreţi din ţara noastră care nu a făcut muzică comercială şi a cântat doar ce i-a dictat sufletul.



"Ştefan pentru mine a fost cântăreţ fiindcă a avut har dumnezeiesc, o voce foarte frumoasă, a avut nervul care să poată transmite orice mesaj frumos către public şi nu doar să fie înţeles, dar la el orice cântec era o lecţie, el învăţa lumea să trăiască", a menţionat Ion Suruceanu.

"Ştefan Petrache era, este şi va rămâne o persoană într-adevăr foarte remarcabilă. A lăsat o amprentă foarte mare în cultura Republicii Moldova. De fiecare dată când eram într-o companie mai restrânsă vedeam o personalitate extraordinară", a precizat Constantin Moscovici, naist.



"În ultimul timp, mai des ne vedeam la spital, cu regret. Toată lumea ştie că a fost un artist de valoare. Un artist la superlativ. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a spus Gheorghe Mustea, naist.



"Este o mare pierdere pentru cultura noastră. Este un motiv să ne trezim şi să preţuim valorile atâta cât sunt în viaţă. Orice s-ar spune, oricât s-ar spune, este prea puţin să-i mulţumim pentru tot aportul adus culturii noastre", a declarat interpretul Vitalie Dani.



"L-am cunoscut datorită melodiei "În August", pe care am îndrăgit-o, dar mi-a fost frică să mă apropii de dumnealui pentru că ştiam că este foarte direct, foarte pedant, foarte atent şi nu permite oricui să cânte melodiile sale. M-am bucurat mult când am primit accept să cânt această piesă. O voi cânta în viitor căci mi-a rămas în memorie un interviu de-a lui în care el spunea că nu vrea să fie uitat", a menţionat Adrian Ursu, interpret.



Printre cei care au venit să-şi ia rămas bun de la maestrul Ştefan Petrache a fost şi unul dintre colegii săi de facultate: "Am fost într-o grupă, am fost în cămin. Ne-am cunoscut foarte bine am fost şi prieteni o perioadă mare, dar pe urmă viaţa ştiţi cum ne desparte. Însă întotdeauna de câte ori nu m-am întâlnit cu Ştefan l-am admirat, i-am admirat creaţia".



Cu greu se despart de cel care le-a mângâiat sufletele cu vocea şi muzica lui şi oamenii simpli:



"Ascultam, căci era perioada tinereţii noastre, ascultam cântecele. Era extraordinar. Cu sufletul simţeam căldura lui care ne încălzea pe noi".



"Un artist de neuitat. Muzica lui străpunge până în adâncurile sufletului. Îmi pare rău că aşa personalitate s-a dus dintre noi".



"I-am admirat creaţia. Îmi place foarte mult cum cântă. Un adept al culturii noastre".



Au venit să-şi ia rămas bun de la maestru şi deputatul democrat Andrian Candu.



"Domnul Petrache, numele lui cu siguranţă poate fi scris în istorie pentru toate ce a făcut el pentru ţară, pentru cultură, în domeniul muzicii şi, cu siguranţă, este o pierdere pentru ţară. Doar regrete pentru cele întâmplate", a punctat Andrian Candu.

PUBLIKA.MD amintește că Ștefan Petrache a încetat din viața luni seara, la vârsta de 70 de ani, în urma unui atac de cord.

Artistul s-a născut la data de 8 mai 1949 în raionul Nisporeni. El a absolvit Institutul de Arte "Gavriil Musicescu" din Chișinău. A fost solist în formațiile "Orizont", "Contemporanul" și "Plai". Ştefan Petrache a început să cânte în formaţia "Noroc" la 17 ani. Ulterior, s-a filmat şi în cunoscutul film sovietic Кодовое название «Южный гром».

Tot el a interpretat una din piesele din coloana sonoră a filmului "Lăutarii", regizat de Emil Loteanu.