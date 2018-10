Stau cu frica în sân la ei în casă. Localnicii din Chişcăreni sunt terorizaţi de hoţi

Locuitorii comunei Chişcăreni, raionul Sângerei sunt terorizați de hoţi. Oamenii stau cu frica în sân în propriile case, iar unii au recunoscut că dorm cu puşca sub pernă.

Lui Nicolae Jurjiu în vârstă de 68 de ani, infractorii i-au furat 2 700 de euro şi cardul bancar. O parte din bani îi avea din vânzarea maşinii, iar restul i-a trimis fiica lui care munceşte în Germania.



"Când mă duc în casă şi mă uit aici, patul la mine nu era strâns, dar banii la mine erau aici, portmoneul aici. Greșeala mea este că îi ţineam aici", a spus localnicul Nicolae Jurjiu.



Iar soţii Lavric au fost prădaţi ziua în amiaza mare. Familia a rămas fără 1200 de euro, trei mii de ruble ruseşti, o tabletă şi toate cheile de rezervă.



"Era ca şi cum a căzut totul dintr-un avion. Doamne fereşte. Toate sertarele scoase, aici era un morman de haine", a spus localnicul Nicolae Lavric.



Constantin Beţiv s-a întors de la muncă din Rusia, iar cu cele 150 de mii de ruble câştigate voia să cumpere materiale de construcţie. Bărbatul nici nu au observat când banii au fost furaţi din dulap.



"Dacă ştiam că totul este în regulă, am sunat o persoană să-mi aducă nişte materiale şi în timpul acesta zic să iau nişte bani. Când mă duc doar locul l-am găsit", a spus localnicul Constantin Bețiv.



Şi Ludmila Spânu a avut de suferit din cauza hoţilor. Femeia şi-a însurat recent băiatul, iar a doua zi după nuntă, hoţii i-au furat produse alimentare şi obiecte în valoare de opt mii de lei.



"Din frigider ne-au luat mâncarea. Din dulap-dulciurile toate, din dulapul de jos, de la bucătărie aveam băutură scumpă", a spus Ludmila Spânu.



"Zic, eu sunt următorul şi nu are rost să aştept ca să-mi intre hoţul în casă. Eu dorm cu uşile încuiate, eu dorm cu arma lângă mine", a spus localnicul Nicolae Midrigan.



Poliţistul de sector spune că are deja câţiva suspecţi însă, deocamdată, nu le poate divulga identitatea.



"Unitatea de Gardă a ieşit la faţa locului cu expertul şi anchetatorul s-au luat amprentele.Toate cazurile sunt înregistrate", a spus poliţistul de sector, Dumitru Dobândă.



Primarul spune că are deja câteva soluţii pentru a pune capăt infracţiunilor.



"Va trebui de alocat de nişte resurse financiare pentru a pune camere de-a lungul străzilor pentru că prea multe furturi. Este necesară şi o gardă populară care să lucreze, să patruleze noaptea", a spus primarul comunei Chişcăreni, Silvia Țurcanu.



De la începutul anului, în comuna Chişcăreni au fost înregistrate 11 furturi din locuinţe. Numărul acestora este însă mult mai mare, întrucât puţini localnici au depus plângeri la poliţie.