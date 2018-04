Stau cu frica în sân în propriile case! Într-o casă din satul Bulboaca a căzut tavanul după ce pe lângă casă au trecut câteva maşini de mare tonaj

foto: publika.md

Stau cu frica în sân în propriile case. Mai mulţi locuitori ai satului Bulboaca, raionul Anenii Noi, se plâng de zgomot, dar şi fisuri pe pereţii locuinţele lor din cauza mașinelor de mare tonaj care trec pe stradă.



Iar familia Popescu a trăit un adevărat coşmar acum câteva zile. Într-una din camere a căzut tavanul după ce pe lângă casa au trecut mai multe camioane.



"La orele 06.00 dimineaţa s-au auzit un zgomot foarte mare, s-a format aici, am avut un dulap plin cu veselă, suvenire copiilor, foarte lucruri am avut, foarte bune, s-a distrus tot, dacă eram în momentul acesta în camera acesta că e mai luminoasă, eram toţi aici şi dormeam, nu eram vii niciunu", a spus Oxana Popescu, locuitoarea satului Bulboaca.



Şi cei doi copii ai familiei s-au speriat.



"-Când am intrat erau bucăţi mari, nu se vedea nimic, era colb. - Te-ai speriat când ai văzut asta? -Da, l-a strigat şi l-am chemat pe tata", a spus Igor Popescu, fiul.



Fisuri au apărut şi pe casele vecinilor.



"Dezastru, pentru că suntem că în leagăn."



"Cad bucăţele de la guduituri şi în casa mi-a crăpat, duduie pereţi, eu mă tem că va cădea podul peste mine."



"De vreo doi-trei ani au început de a plesni podurile, ne temem să stăm în casa, să dormim."



Autorităţile locale spun că soluţia ar fi construcţia unui drum de ocolire.



"În zona de risc sunt circa 100-150 de gospodării în total. Avem o sumedenie de cariere în raionul Anenii Noi, volum mare de prundiş şi nicip se încarcă. O să ne adresăm la autorităţile publice centrale de ramură să găsim o soluţie", a menţionat Roman Gapeev, consilier local Bulboaca.



Solicitat de Publika TV, secretar de stat al Ministerului Economiei, Anatol Usatîi a declarat că reprezentanţii instituţiei vor studia această situaţie şi vor veni cu soluţii.