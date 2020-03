Stau acasă pentru a se proteja de COVID-19. Mai multe femei din Măgdăceşti fac sport online. Antrenoarea le explică exercițiile în fața camerei

Sănătatea este mai presus de orice. O spun zeci de femei din satul Măgdăceşti, care au creat o platformă online, astfel încât să poată face sport acasă, în faţa calculatorului. Cu această idee a venit instructorul de sport din localitate, după ce autoritățile au instituit cod roșu de Coronavirus în Republica Moldova.

Maria Negură merge la sală de mai bine de cinci ani. În acestă perioadă nu a avut nicio absență și se bucură că situația epidemică din țară nu i-a afectat antrenamentul.



"Am decis că nu vreau să mă despart de orele preferate de sport, mai ales că acum avem atâtea gadgeturi. Chiar avem posibilitate să facem acest lucru și am zis: de ce nu? Dacă rămâi fără ocupație, presupui să mergi mai des către frigider", a spus Maria Negură, clientă.



Și celelalte femei sunt încântate de continuarea orelor de sport, chiar dacă în condiții... casnice:



"Îmi pare bine că avem oportunitatea să facem sport mai departe, online".



"Desigur că este mai bine când facem sport în sală, ghidați de antrenoarea noastră, doamna Ana, dar dat fiind faptul și situația care este în țară, noi am hotărât să facem de la distanță, online".



"Ne pare rău că întrerupem cu acest pericol pentru Republica Moldova, că întrerupem sportul nostru mult iubit. Sperăm să fie de scurtă durată și să ne întoarcem aici, în sală".



Instructorul de sport îndeamnă și ceilalți antrenori să treacă la antrenamente online, pentru a proteja clienții de COVID-19.



"Decizia de a trece la antrenamente online, de fapt, am luat-o împreună cu clientele mele, la sugestia lor. Au auzit imediat din presă despre sistarea activităților sportive, inclusiv a sălilor de sport. Fetele au fost destul de bucuroase că putem continua sportul", a declarat Ana Ursu, instructor de sport.



În 13 martie, Guvernul a anunţat alertă Cod Roșu la nivel naţional referitor la situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19. Totodată, în toată țara au fost închise majoritatea spațiilor de agrement, pentru a proteja societatea de noul virus.