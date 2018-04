STATUT CONTROVERSAT. Fostul ministru al turismului din România, Elena Udrea este refugiat politic în Costa Rica

Fostul ministru al turismului din România, Elena Udrea, este refugiat politic în Costa Rica, a declarat avocatul său în instanţă. El a prezentat mai multe documente şi a cerut amânarea procesului în care e acuzată de mai multe fapte de corupţie. Procurorii DNA contestă informaţia.

Apărătorul fostului ministru susţine că Udrea solicită audierea prin videoconferinţă sau prin comisie rogatorie, având în vedere statutul ei de refugiat. Avocatul a cerut stabilirea unui nou termen pentru audierea Elenei Udrea.

Pe de altă parte, DNA susţine că actele respective ar fi fost traduse eronat. Procurorii susţin că de fapt Udrea ar fi primit doar drept de şedere provizorie în Costa Rica.



Udrea a fost condamnată în primă instanţă la 7 ani de închisoare. Fostul ministru român se află în Costa Rica din februarie.



Tot acolo s-a stabilit şi prietena ei, Alina Bica, fosta şefă a DIICOT, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism din România. Bica este cercetată penal pentru abuz în serviciu într-un dosar cu prejudicii de zeci de milioane de euro.

În Costa Rica, ea lucrează pentru o companie înfiinţată de... un fost client al DIICOT. Costa Rica nu are dosar de extrădare cu România, ceea ce înseamnă că autorităţile române nu le vor putea aduce în ţară pe Elena Udrea şi pe Alina Bica, în cazul în care vor fi condamnate. Nu sunt singurele suspecte în dosare de corupţie care au plecat din România.



Fostul primar de Constanţa, Radu Mazăre, se află de anul trecut în... Madagascar. El a anunţat că nu se mai întoarce pentru că nu are parte de un proces corect. Mazăre are mai multe afaceri în insula africană, unde a cumpărat şi terenuri. Mai mult, el a solicitat autorităţilor malgaşe să îi acorde azil politic.