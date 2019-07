Statul vrea să reducă locurile bugetare la pedagogie

Tinerii care vor să devină profesori vor trebui să lupte mai mult pentru un loc la buget. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării intenţionează să acorde în acest an cu 120 de locuri mai puţin la specialităţile pedagogice. Unii rectori sunt nemulţumiţi de acest lucru, mai ales că şcolile duc lipsă de cadre didactice.



Potrivit proiectului, în anul de studii 2018 - 2019 vor fi oferite 1114 locuri la buget pentru ştiinţele educaţiei, în scădere cu 120 faţă de anul trecut. Noua conducere a ministerului motivează acest lucru prin faptul că tot mai puţini tineri aplica la aceste specialităţi. De cealaltă parte, universităţile cu profil pedagogic sunt nemulțumite de această decizie. Prorectorul pentru activitatea didactică a Universităţii de Stat din Tiraspol spune că mai puţine locuri la buget înseamnă mai puţini studenţi, deci mai puţini profesori.



"Cu cât mai multe locuri sunt scoase la buget, cu atât numărul de cereri depuse este mai mare şi deoarece în domeniul dat problema este acută, aici ar trebui ca numărul de locuri, indiferent de faptul cum au fost oferite anul precedent, ele să fie mărite, dacă vrem ca în câţiva ani să redresăm situaţia în învăţământ", a spus prorectorul Universitaţii de Stat din Tiraspol, Valeriu Bordan.



Studenţii care au ales să facă pedagogie consideră că Ministerul Educaţiei ar trebui să facă mai multe reforme pentru a acoperi locurile vacante de profesori. Ana Gîţu, de exemplu, a studiat biologie şi chimie la Universitatea de Stat din Tiraspol şi acum face masteratul.



"Am ales pentru că am fost înmatriculată la buget, plus bursa este destul de atractivă şi atunci avem un plus din aceasta. Acum mai ales că a apărut acest program ca acordare a unui ajutor social pentru tinerii specialişti din domeniul pedagogic, chiar m-a motivat şi mai mult ca să aleg ca după absolvire anume să fiu profesor", a spus masteranda la Universitatea de Stat din Tiraspol, Ana Gîţu.



Şi cei care fac studii în bază de contract spun că limitarea locurilor la buget nu-i motivează pe tineri să aleagă pedagogia.



"Şi sunt puţini studenţi care studiază această profesie, anume filologie. Nu ştiu de ce, fiecare are părerea lui. Dar eu cred că e bine să studiezi, pentru că sunt puţini profesori şi chiar şi educatori", a spus studenta la Facultatea Filologie, Galina Decenco.



"Foarte mult atrage când sunt mai multe locuri la buget. Şi duc lipsă, mai ales şcolile din sate duc lipsă de profesori. Ar fi bine să fie mai multe locuri ca la buget că atrage tinerii, asta este un mare plus pentru noi, mai ales ca noi, tinerii, să rămânem aici, în ţară", a spus studenta la Facultatea Filologie, Liubovi Ceban.



Propunerea Ministerului contravine politicilor educaţionale, de atragere a tinerilor în şcoli. Asta în condiţiile în care, de la an la an, lipsa cadrelor didactice devină tot mai acută.



Anul trecut de studii a început cu un deficit de 1600 de pedagogi în gimnazii şi licee. Au lipsit, în special, profesori de matematică, limbă şi literatura română şi fizică.



Am contactat reprezentanţii Ministerului pentru a ne explica de ce pentru anul următor de studii se oferă mai puţine locuri la buget pentru ştiinţele educaţiei, însă aceştia ne-au spus proiectul este supus dezbaterilor publice şi că vor veni cu un comentariu doar după ce documentul va fi aprobat.