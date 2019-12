Statul oferă câte 6.000 de lei pentru cei în dificultate. Ce trebuie să faci

Familiile care nu au o sursă de venit, cele în care lucrează doar un singur membru, familiile în care există persoane cu dizabilități, cele numeroase şi bătrânii solitari, de mai bine de un an, pot beneficia de un ajutor unic, anual, în valoare de şase mii de lei. Doritorii trebuie să depună la asistentul social din localitate o cerere, iar, ulterior, o comisie evaluează necesitățile persoanei.

Banii se oferă pentru procurarea produselor alimentare, îmbrăcămintei, a lemnelor, pentru reparația locuinței, construcția sobei, pentru cumpărarea mobilierului etc.



”Sus la ursoaică s-a ars cărămida și deja lua foc încoace. Noi am observat la timp și ne-am oprit cu focul”.

În comuna Budești, municipiul Chișinău, anul trecut șapte oameni au beneficiat de ajutorul unic de șase mii de lei. Printre aceștia se numără și Ion Cliciuc, în vârstă de 55 de ani. Bărbatul, acum 20 de ani și-a pierdut vederea din cauza unei boli ereditare, iar în prezent primește o pensie de invaliditate în valoare de 1500 de lei. El spune că își dorea foarte mult să-și repare soba și să mai facă unele lucrări prin casă, din această cauză a decis să depună o cerere pentru a primi ajutor din partea statului.

”Puțin, dar ne-a fost de folos. Am cumpărat cărămidă, am cumpărat plita și ușa din acești bani”, a spus beneficiarul, Ion Cliciuc.



Ion Cliciuc este căsătorit și are două fete. El spune că vrea să mai facă câte ceva prin casă, dar nu-i ajung bani și speră să beneficieze de ajutor financiar şi în acest an.



”Toți pereții i-am jupuiat, tot lutul l-am dat jos, am pus plasă și am tencuit. Acum avem de făcut podul și de făcut iar păreții, de adus la condiția în care trebuie să fie pentru o gospodărie”, a spus beneficiarul, Ion Cliciuc.



În primele nouă luni ale acestui an s-au înregistrat peste 1800 de beneficiari în cadrul acestui serviciu social. Cei de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale spun că de acest ajutor material poate beneficia orice persoană care se află într-o anumită dificultate.



”Familiile care se confruntă cu anumite situații de dificultate. Nu există anumiți parametri, de asta elementul cheie în acest serviciu este evaluarea necesităților. Comisia bineînțeles că este multidimensională și eliberează avizul de acordare sau neacordare a acestui suport. Respectiv, avem câteva filtre astfel încât acest ajutor să fie țintit și să vină ca soluție la problemele care sunt majore”, a spus secretarul de stat al MSMPS, Djulieta Popescu.



Suportul financiar se oferă beneficiarului o dată în an. Suma poate fi ridicată integral sau pe parcursul a șase luni, iar modul în care sunt cheltuiți banii trebuie să corespundă cu necesitățile indicate în solicitare.



”Se monitorizează implementarea. Planul este semnat atât de beneficiar, cât și de asistentul social, care are competențe de a monitoriza valorificarea acestui suport monetar”, a spus secretarul de stat al MSMPS, Djulieta Popescu.



Anul acesta, pentru acordarea ajutorului material au fost alocate 14 milioane de lei. Anul trecut, peste 3200 de persoane au primit un ajutor unic în valoare de șase mii de lei.