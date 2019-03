Statistici privind violenţa în familie din Moldova: Timp de doi ani, au fost emise 6.000 de ordine de restricţie pentru BĂRBAŢI

Timp de doi ani, poliţiştii au emis şase mii de ordine de restricţie pentru agresorii din familie. Datele Inspectoratului General al Poliţiei arată că, din martie 2017, când a intrat în vigoare noua lege cu privire la combaterea violenţei, 95 la sută dintre persoanele vizate sunt bărbaţi.



Potrivit datelor prezentate de IGP, în perioada 2017-2018,cele mai multe victime supuse violenţei în familie au fost femeile. Doar cinci la sută din victime ale fenomenului sunt bărbaţi. Oamenii legii au mai precizat că în fiecare săptămână, o persoană îşi pierde viaţa din cauza violenţei, iar anual, cinci victime ale acestui fenomen sunt predispuse la suicid, doar pentru a scăpa de calvarul prin care trec.



Oraşele unde există un grad sporit de persoane care au semnalat abuzuri în acest sens în 2018 sunt: Ialoveni, Orhei, Bălţi şi Chişinău. Pe Capitală, oamenii legii au făcut şi o distribuire a sectoarelor cu cele mai multe victime ale violenţei care au semnalat fenomenul anul trecut.

Astăzi, în cadrul conferinţei de presă, una din victimile violenţei a venit în faţa camerelor de luat vederi, pentru a-şi împărtăşi povestea şi pentru a-i încuraja pe cei care suferă din cauza acestui fenomen să-i denunţe pe agresori. Femeia spune că a răbdat comportamentul soţului, doar de dragul celor doi copii.



"Eu trăiam defapt că, eu am trăit fără tată şi copii mei să nu trăiască fără tată. În timp ce am avut ordonanţa de protecţie am rezolvat toate... am divorţat. Acum trăiesc cu copii mei aparte, trăim liniştit, totul este bine", povesteşte Nicoleta, o victimă a violenţei în familie.



Prezenţi la eveniment, reprezentanţii Asociaţiei împotriva violenţei au menţionat că majoritatea victimelor, care ajung în centre de plasament pentru consiliere şi adăpost temporar spun că au ezitat să denunţe abuzurile din cauza

steriotipurilor din societate.



"Ştiu că foarte multe femei rabdă violenţa de dragul copiilor ca să crească într-o familie completă. Dar acesta este cel mai mare risc, deoarece copiii preiau comportamentul agresiv. Femeile se adresează foarte tardiv pentru că se tem să fie blamate. Noi suntem încă o ţară foarte steriotizată", a declarat Veronica Cernat, manager al Asociaţiei împotriva violenţei.



Şi şeful adjunctul al IGP, Gheorghe Cavcaliuc i-a îndemnat pe cei care se confruntă cu acest fenomen să nu ezite să ceară ajutor.



"Poliţia Naţională încurajează societatea să se implice în prevenirea cazurilor de violenţă în familie, să spunem cu toţii "Nu violenţei". Poliţia Naţională încurajează societatea şi victimele ale violenţei în familie care trăiesc în calvar şi nu au curajul să iasă să spună despre ceea ce trăiesc", a spus Gheorghe Cavalciuc, şeful-adjunct al IGP.



Principalele cauze care duc la violenţa în familie sunt: alcoolul, conflictele și lipsa educaţiei.