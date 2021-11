Statistici la zi şi nu prea. Moldova încă numără morţii de acum 10 luni şi îi anunţă în comunicatele din aceste zile. Explicaţia autorităţilor

Statistici la zi şi nu prea. Ţara noastră încă numără morţii de acum 10 luni şi îi anunţă în comunicatele din aceste zile. Deşi datele oficiale arată că în ultima perioadă am înregistrat recorduri negative de decese din cauza noului coronavirus, am aflat că realitatea este alta.”Am identificat recent raportarea anumitor cazuri de deces cu o întârziere semnificativă. Pot să vă dau referință că în statisticile din luna octombrie și noiembrie s-au regăsit și cazurile de deces care au survenit cu mai mult de 10 luni în urmă.”, a declarat Svetlana Nicolaescu, secretar de stat Ministrul Sănătății.Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, motivează înregistrarea cu întârziere a deceselor prin faptul că nu este suficient personal în instituţiile medicale.”Elementar, este vorba de lipsa resurselor umane. Deci noi facem alegere, fie salvăm pacientul, fie persoana dată este implicată sau completează toate actele pentru a raporta cazul. Ori la raportarea cazurilor nu au fost incluse datele complete.”, a declarat Svetlana Nicolaescu, secretar de stat Ministrul Sănătății.Reprezentanții instituției justifică înregistrarea cu întârziere a deceselor şi din cauza faptului că în multe cazuri este nevoie de o perioadă îndelungată pentru a confirma că moartea unui pacient este legată de COVID.”Nici într-un caz nu vorbim de statistică manipulatoare, noi vorbim de deficiențe în proces și am menționat că aceste deficiențe care au fost scoase în evidență recent sunt la etapa de examinare și o să venim cu mai multe detalii în perioada următoare.”, a declarat Svetlana Nicolaescu, secretar de stat Ministrul Sănătății.Recordul de morţi de COVID în acest val este de 49 de cazuri, înregistrat în 5, 6 și 9 noiembrie. Totodată, în ultima săptămână, numărul deceselor a trecut în fiecare zi de 40. Potrivit Ministerului Sănătăţii, săptămâna trecută, numărul cazurilor de infectare a scăzut cu peste 16 la sută. Cu toate acestea, restricţiile impuse de autorităţi nu au fost anulate. Din această săptămână sunt interzise nunţile, cumetriile, dar şi alte ceremonii şi evenimente publice.