Statistici alarmante! La fiecare 40 de minute, un moldovean încearcă să se sinucidă. Motivul, spun specialiştii, ar fi depresia, situaţia financiară precară sau pandemia de coronavirus, care a afectat puternic viața oamenilor. Potrivit OMS, avem o rată înaltă de suicid. Anual, aproximativ 500 de moldoveni își pun capăt zilelor. Cu ocazia zilei mondiale de prevenire a suicidului, Asociația Obștească "Altruism" a organizat activităţi în parcul "Ştefan cel Mare" din Capitală.



"Am cunoscut persoane care întotdeauna susţineau că nu văd sensul în viaţă. Am spus că înţeleg cum se simte, pentru că înţeleg şi am spus că o să fac tot posibilul ca să fiu alături şi să-i ofer tot de ce are nevoie."



Fondatoarea linei verzi pentru prevenirea suicidului, Liuba Ceban, spune că persoanele care vor să-și pună capăt zilelor trebuie să vorbească despre durerea pe care o au pe suflet.



"Trei lucruri se recomandă să fie făcute atunci când o persoană trece prin situaţii complicate. Noi putem să întrebăm cum se simte şi să ascultăm de două ori mai mult decât să vorbim. Omul se uşurează, îşi uşurează sufletul şi în felul acesta reuşeşte să găsească o energie şi spaţiu în interiorul său să caute soluţii", a spus fondatoarea Liniei Verzi pentru prevenirea suicidului, Liuba Ceban.



Şi moldovenii consideră că prevenirea suicidului este posibilă. Unii spun că totul porneşte de acasă, alţii că trebuie

să îi ascultăm pe cei dragi când le este greu.



"Trebuie de ajutat, de a vorbi pozitiv, asculta şi de înţeles problema. Să întrebăm de unde vine, ce a provocat."



"Cred că totul porneşte de acasă, de la părinţi, bunei. Cei mai importanţi, ceea ce putem noi să facem este să discutăm mai des cu copii noştri şi să îi înţelegem. "



Psihologii afirmă că, în mare parte, cei care ajung să se gândească la suicid sunt persoanele extroverte, dependente de atenţia celor din jur.



"Cu cât vor fi presiuni sociale mai mari, cu atât vor apărea persoane cu un comportament deviant şi cu tendinţă suicidală", a menţionat psihologul Aurelia Balan.



Potrivit poliţiei, se atestă o creştere atât la nivelul tentativelor de suicid, cât şi a deceselor. Astfel, în opt luni ale anului, au fost înregistrate 560 de tentative de a-și pune capăt zilelor. Statistica mai arată că 279 de oameni au murit, printre care se numără și 51 de minori.



"Din experienţa noastră sunt sute de cazuri, prevenite datorită poliţiştilor. Dacă comparăm cum era cu zece ani în urmă, poate eram mai puţini pregătiţi. Am început a schimba tacticile, avem foarte multe traininguri psihologice, poliţiştii au trecut prin asta", a declarat șef secție de la INSP, Daniel Mazepa.



Potrivit site-ului oficial al Asociaţiei Internaţionale pentru Prevenirea Suicidului, anual, în lume, peste 800 mii de persoane își pun capăt zilelor. Începând cu anul 2003, în data de 10 septembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului.