STATISTICĂ: Cantitatea de lapte s-a redus cu peste 7% în acest an

foto: realitatea.net

Producţia de lapte de vacă este în scădere în Moldova. Potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, în prima jumătate a anului, cantitatea de lapte s-a redus cu peste şapte la sută. Responsabilii din domeniu sunt îngrijoraţi şi spun că producţia ar putea să scadă şi mai mult până la sfârşitul anului. Totodată, administratorii fabricilor de procesare a laptelui bat alarma, pentru că le este din ce în ce mai greu să achiziționeze materia primă.



Potrivit datelor statistice, în 2016, cantitatea de lapte produs atât de gospodăriile individuale, cât şi de fermele de vite din ţară, a fost de peste 460 de mii de tone. Un an mai târziu, producţia de lapte a scăzut cu aproape 20 de mii de tone, iar în 2018 s-a redus cu circa 70 de mii de tone. Specialiştii susţin că scăderea va continua, deoarece în prima jumătate a anului s-au produs doar 176 de mii de tone.



Directorul executiv al Asociaţiei Naţionale a producătorilor de lapte şi produse lactare, Carolina Linte, spune că situaţia este una alarmantă şi necesită acţiuni urgente din partea autorităţilor. Potrivit ei, una dintre problemele principale este algoritmul de subvenționare.



"Fondul de subvenționare vine pentru a încura investiţiile care se fac. Deci noi dacă am investit, putem obţine un 50 de procente la sută din investiţii, dar noi astăzi avem o altă situaţie, noi nu avem atractivitatea sectorului, nu vin investiţiile în sectorul dat, pentru că sunt mai multe probleme şi problemele trebuie soluţionate", a spus director executiv al Asociaţiei producătorilor de lapte, Carolina Linte.



Situaţia îi îngrijorează şi pe administratorii fabricilor de procesare a laptelui, care afirmă că statul trebuie să intervină, altminteri vor fi nevoiţi să importe lapte de peste hotare.



"Noi ne-am descurcat prima jumătate, am făcut ceva rezerve pentru iarnă, vorbim de unt, caşcaval, dar acum, cu părere de rău cu greu îndeplinim comenzile magazinelor şi celorlalţi parteneri. Acum ne descurcăm, dar va fi mai greu la iarnă. Trebuie să căutăm să importăm din Ucraina sau din altă parte", a spus directorul unei companii de procesare a laptelui, Pavel Grigoraş.



"Noi vara, când este surplus de lapte am produs unt, am produs brânzeturi şi acum tot laptele merge la producţia proaspătă. Nouă ne vine greu ca să îndeplinim toate comenzile", a spus directorul unei companii de procesare a laptelui , Gheorghe Angheluţa.



Gospodarii de la ţară spun că nu mai ţin vaci pentru că, fie nu le permite sănătatea, fie este prea costisitor. Aceştia recunosc că procură lapte de la magazin.



"- Am ţinut, dar acum nu mai pot ţine, nu este putere. Trebuie dusă, adusă, dar cine să o aducă dacă nu are cine. - De unde luaţi lapte? - Nu cam mâncăm lapte, dacă nu avem, nu mâncăm."



"- Aţi avut vreo vacă acasă? - Da. De mult. Acum nu mai ţinem că suntem bătrâni şi deja nu mai putem. Trebuie dusă la păscut, căutată, fân trebui, dar noi deja nu mai putem. am ţinut mulţi ani. - De unde luaţi laptele? - Lapte luăm de la magazin mai mult."



Potrivit datelor de anul trecut, în ţara noastră sunt 120 de ferme, dintre care doar 18 au câte opt sute de capete, restul fiind gospodării mici.