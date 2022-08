Statistică alarmantă: S-au produs 50 de accidente cu implicarea trotinetelor electrice

Din cauza numărului mare de accidente care se produc cu implicarea acestor mijloace de transport, oamenii legii în colaborare cu administratorii companiilor care oferă trotinete în chirie, au stabilit mai multe restricţii. Astfel, în zonele rezidenţiale sau cele cu un flux mare de persoane, viteza de deplasare se va micşora automat, iar dacă pe trotinetă se vor afla două persoane, mijlocul de transport nu va porni.

De la începutul acestui an, în municipiul Chișinău s-au produs 50 de accidente cu implicarea trotinetelor electrice, iar în rezultat, o persoană a murit şi alte 50 s-au ales cu diferite traumatisme.



”Potrivit analizei poliției, 50 la sută din numărul total de accidente cu implicarea trotinetelor sunt cu cele luate în chirie. Pentru a reduce pericolul, administratorii au micșorat limita de viteză. Spre exemplu, prin parcuri, acum, utilizatorul poate circula cu maximum 15 kilometri pe oră, nu cu 25 cum era până nu demult.”



Angajaţii poliţiei au organizat mai multe şedinţe în care au stabilit împreună cu administratorii companiilor de închiriere a trotinetelor electrice un şir de restricţii.



”Am convenit asupra limitării de acces în zonele rezidențiale sau în zonele cu flux mărit de cetățeni, pentru a preveni accidența și diferite situații nefaste atât cu trotiniștii, cât și cu cetățenii în timpul deplasării. În zonele rezidențiale s-a micșorat viteza până la 15-10 kilometri pe oră. Practic tot centrul municipiului Chișinău, Ștefan cel Mare. De asemenea, au fost lute în calcul parcurile, scuarurile.”, a declarat ALEXEI GROSU, șeful-adejunct al INSP.



Pe lângă asta, programul cu ajutorul căruia sunt monitorizate trotinetele electrice va putea depista dacă pe mijlocul de transport se află două persoane, lucru care este interzis.



”- Am integrat un sistem care la sfârșitul călătoriei notifică utilizatorul că ”dvs ați făcut călătorie în două persoane pe trotinetă, vă rog să nu o mai faceți”.

- Dar dacă repetă, deja nu o să-i permită să ia în chirie?

- Noi putem vedea dacă cineva în mod intenționat repetă și noi putem pur și simplu să-l blocăm.”



”Noi avem posibilitatea de a seta limita de viteză legată de poziția geografică. În aplicația de chirie, aceste zone vor fi delimitate cu viteză redusă. Viteza se reduce automat când trotineta se apropie de acest teritoriu.”



Regulile însă nu pot fi aplicate în cazul trotinetelor electrice personale. Şi asta pentru că, în prezent, nu există un regulament care să-i responsabilizeze pe cei care folosesc trotinetele electrice, iar poliția poate doar să vină cu atenționări. Oamenii legii spun că pregătesc un proiect de lege în acest sens.



”Băiatul a fost echipat cu vestă luminescentă, cască, cotiere și genuncheri, care în caz că se întâmplă o situație nefastă și cade jos, îi asigură protecție. Acestea vor fi obligatorii și poliția va avea posibilitatea să sancționeze. Proiectul de lege este în stadie finală, urmează să fie adoptat.”, spune OLEG RUSU, șef secție din cadrul INSP.



Cei care închiriază trotinete electrice spun că sunt foarte atenți, mai ales în zonele aglomerate.



”De obicei eu îmi pun casca și poate genunchiere, dar ce ține de mănuși, încă mă gândesc. În caz că voi cădea, de obicei cazi și te lovești la cap sau la genunchi. La mâini încă poți să scapi.”



”Nu am o trotinetă a mea, o închiriez mereu. Măsurile pe care le respect sunt vesta și casca.”



Potrivit INSP, în 2021, pe străzile Capitalei s-au produs 4 accidente cu implicarea trotinetelor, de 12 ori mai puţine decât în acest an.