Staţia Spaţială Internaţională va fi dotată de către NASA cu o nouă toaletă în acest an

Acest nou model de toaletă este conceput pentru a răspunde nevoilor de igienă personală ale echipajelor de pe staţia spaţială şi va fi testat şi în vederea folosirii şi pentru alte misiuni de durată în spaţiu, aşa cum vor fi viitoarele misiuni cu echipaj uman pe Lună şi pe Marte.Lansarea noului model de toaletă este anunţat pentru toamna acestui an, conform unui purtător de cuvânt al NASA.Pe termen lung, noua toaletă trebuie să-i pregătească pe specialiştii în managementul deşeurilor pentru unele dintre provocările cu care se vor confrunta astronauţii în viitoarele misiuni din Sistemul Solar, declara la 20 mai Jim Broyan, administrator adjunct al programului "Environmental Control and Life Support Technology and Crew Health and Performance" de la Centrul Spaţial Johnson, aparţinând NASA, din Houston, în cadrul unei şedinţe a Comitetului pentru Cercetări Spaţiale (COSPAR).Întrunirea din 20 mai s-a concentrat asupra procedurilor şi măsurilor ce vor trebui luate în cadrul viitoarelor misiuni cu echipaj uman spre Marte pentru protejarea acestei planete de contaminarea cu organisme vii. Sistemele de colectare şi depozitare a dejecţiilor astronauţilor pot reprezenta surse de contaminare pentru că dejecţiile sunt pline de microbi. Astfel, conform noilor proceduri ale NASA, viitorii vizitatori ai planetei Marte nu vor putea proceda la fel ca astronauţii care au păşit pe Lună şi au lăsat în urma lor pungi cu excremente.Pentru misiunile pe Marte, care vor avea durate mult mai lungi comparativ cu misiunile Apollo pe Lună, volumul dispozitivelor pentru depozitarea dejecţiilor reprezintă o importantă provocare. Jim Broyan a precizat că estimările curente sugerează că pentru o misiune pe Marte este nevoie de un sistem care să poată depozita aproximativ 270 de kilograme de dejecţii solide, din care aproximativ 75% este apă."Obiectivele noastre sunt de a stabiliza şi de a usca deşeurile metabolice pentru a le face inactive microbial şi probabil să refolosim apa, dar şi să reducem numărul consumabilelor pentru toaletă pentru că se adună în cantităţi foarte mari în misiunile lungi şi încercăm să aflăm dacă putem refolosi o parte din aceste deşeuri", a susţinut el.În prezent, metoda standard este de a adăuga cărbune activ în recipientele în care sunt depozitate materiile fecale ale astronauţilor pentru a elimina mirosurile neplăcute, iar respectivele recipiente rămân la bordul navelor. Pentru misiunile de lungă durată, această soluţie nu este bună pentru că ar însemna acumularea unei cantităţi prea mari de astfel de recipiente la bord şi ar duce la creşterea masei vehiculului spaţial.Toaleta amplasată în prezent în segmentul american al ISS a fost concepută în anii '90 şi este similară modelului instalat pe navetele americane (retrase din uz din 2011). Acest model de toaletă este mai greu de folosit de către astronauţii de sex feminin şi este "sensibil la poziţionarea pe scaun a membrilor echipajului" (dacă poziţionarea nu este perfectă, se pot produce accidente neplăcute).