Statele Unite şi Europa au ajuns la o înţelegere privind reducerea taxelor vamale

Foto: twitter

Important acord economic între Statele Unite şi Europa după vizita preşedintelui Comisiei Europene la Casa Albă. Donald Trump şi Jean-Claude Juncker au decis să colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru mărfurile industriale non-auto.



După întrevederea oficială, liderul american şi cel european au semnat o declaraţia comună. În document este stipulat ca Uniunea Europeană să importe mai mult gaz natural lichefiat din SUA.



"Am decis să întărim cooperarea în domeniul energetic. Asta va oferi posibilitatea de a importa gaz lichefiat din Statele Unite şi de a construi mai multe terminale. În ceea ce priveşte agricultura, UE va importa mai multă soia din SUA", a declarat Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene.



"Este o zi importantă. Ne-am întâlnit la Casa Albă pentru a lansa o nouă fază a relaţiilor dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană. Punem baza unei prietenii strânse, unei colaborări comerciale puternice, din care avem ambele părţi de câştigat", a menționat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.



Pentru a facilita relaţiile comerciale, cei doi oficiali au convenit să reducă birocraţia. De asemenea, s-a discutat despre protejarea companiilor americane şi europene în ceea ce priveşte practicile comerciale neloiale la nivel global. Urmează să se identifice soluţii şi pentru problemele referitoare la taxele pentru importurile de oţel şi aluminiu. SUA şi UE au un nivel al schimburilor comerciale de un trilion de dolari, cea mai amplă relaţie economică din lume.