Statele Unite au testat cu succes o rachetă intercontinentală (VIDEO)

Armata americană a testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală, Minuteman III, lansată de la baza Vandenberg din California, relatează AFP, citează hotnews.ro.

Racheta a fost lansată la ora locală 01.13 (08.13 GMT) și a parcurs aproximativ 6.750 de kilometri până la Atolul Kwajalein din Pacific, potrivit Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii.

"Testul demonstrează că forța de intimidare nucleară a Statelor Unite este robustă, flexibilă, gata și foarte bine adaptată pentru a contracara amenințările secolului XXI și de a liniști pe aliații noștri", a declarat într-un comunicat al Comandamentului Global Strike al Forțelor Aeriene.

U.S. test launch of Minutieman III ICBM's reentry vehicle traveled approximately 4,200 miles to the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands https://t.co/olDbwd7N0b pic.twitter.com/mx8bzOgG89 via @Drumboy44DWS