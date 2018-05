Statele Unite ale Americii și-au ales regina frumuseții din acest an. Cine este câştigătoarea

Statele Unite ale Americii și-au ales regina frumuseții din acest an. Este vorba despre Sarah Rose Summers, reprezentanta statului Nebraska. Tânără de 23 de ani are două diplome de studii superioare. Ea a impresionat jurații atât cu frumusețea sa, cât și cu inteligența.



Miss SUA a fost aleasă de un juriu format în exclusivitate din femei, foste câștigătoare ale concursului de frumusețe. Învingătoarea din acest an a plecat acasă cu un premiu de 50 de mii de dolari.

Pentru marele titlu au mai concurat 50 de fete. Sarah Rose Summers urmează să reprezinte Statele Unite la concursul Miss Universe.