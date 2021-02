Statele membre ale UE, îndemnate să doneze Ucrainei o parte dintre vaccinurile lor împotriva COVID-19

"Alte peste 1 milion de doze de vaccin vor ajunge în Ucraina până în această vară. UE este cel mai mare donator al platformei COVAX. Pe lângă aceasta, am cerut statelor noastre membre să doneze o parte din dozele lor Ucrainei.", a spus preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Declaraţia vine după ce preşedintele Volodimir Zelenski a denunţat recent faptul că Ucraina nu are acces la vaccinuri, din cauza concurenţei ţărilor bogate. Liderul de la Kiev a promis să se vaccineze în direct, pentru a da exemplu, în contextul în care peste jumătate dintre ucraineni, potrivit sondajelor, nu vor să se se imunizeze. Totodată, Zelenski şi-a reiterat refuzul de a recurge la vaccinul rusesc Sputnik V."Cred că cetățenii Ucrainei sunt oameni și, cu siguranță, iertați-mi comparația, nu sunt iepuri. Și nu avem dreptul să experimentăm asupra lor, așa că am negociat doar cu principalii producători de vaccinuri.", a spus preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Kievul va începe campania de vaccinare imediat ce va primi primul lot de 117.000 de doze de vaccin Pfizer. Acestea vor fi livrate prin platforma Covax, care va furniza în total 8 milioane de doze Ucrainei. Kievul mizează, de asemenea, pe 12 milioane de doze de vaccinuri de la AstraZeneca şi de la Novavax. De asemenea, ar urma cumpere până la 5 milioane de doze de la compania chineză Sinovac, dacă eficacitatea vaccinului se va confirma. Ucraina, care are aproximativ 40 de milioane de locuitori, a înregistrat până în prezent peste 1 milion de cazuri de COVID-19 şi aproape 24.000 de decese.