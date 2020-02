Starul lui Manchester City, Raheem Sterling, este nerăbdător să joace contra lui Real Madrid. Fotbalistul englez susţine că are un respect deosebit pentru adversarul "citadinilor" din optimile de finală ale Ligii Campionilor, dar va da totul pe teren pentru a-şi ajuta echipa să se califice în faza următoare a competiţiei.



"Real Madrid este un club mare. E o provocare pentru noi. Cred că dacă vrei să ai succes în această competiţie trebuie să joci contra celor mai puternice echipe. Nu există o provocare mai mare decât meciurile cu Real Madrid. La moment, nu cred că sunt multe echipe care ne pot opri, dar, cum am mai spus, noi ştim cât de greu ne va fi. Suntem concentraţi la maxim. "



Sterling îl consideră pe Zinedine Zidane unul dintre cei mai buni antrenori din lume.



De partea cealaltă, tehnicianul "galacticilor" are doar cuvinte de laudă laa adresa internaţionalului englez.

Raheem Sterling nu exclude posibilitatea de a evolua la Real Madrid în viitor.



Real Madrid va juca cu Manchester City în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor pe 26 februarie. Meciul de pe stadionul Santiago Bernabeu va fi televizat în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 22:00.