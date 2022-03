Starul de la Hollywood Orlando Bloom a vizitat centrele de plasament pentru refugiații ucraineni

Renumitul actor britanic, starul de la Hollywood Orlando Bloom se află în aceste zile în Republica Moldova. Vedeta a mers joi la Palanca, unde a discutat cu refugiaţii din Ucraina care au traversat acest punct de trecere a frontierei.

Despre faptul că se află în Moldova, Orlando Bloom a anunţat şi pe pe pagina sa de instagram. Actorul a postat şi câteva fotografii în care apare alături de mai mulţi copii refugiaţi din Ucraina. Orlando Bloom a scris că are parteneriat cu UNICEFF şi a venit în ţara noastră pentru a susţine refugiaţii din Ucraina.

Orlando Bloom a ajuns miercuri în Moldova şi chiar din prima zi mers la Moldexpo, unde s-a întâlnit cu mai mulţi copii refugiaţi din Ucraina. Vizita starului de la Hollywood în Moldova a fost ţinută în secret. Presa a aflat despre acest lucru abia după ce actorul a făcut o postare pe pagina sa de instagram.

Orlando Bloom a postat şi câteva poze, şi a scris că de la începutul războiului din Ucraina, un copil devine refugiat aproape în fiecare secundă. În context, starul i-a îndemnat pe oameni să le ofere ajutor. Pentru ziua de joi, actorul a avut programată o vizită la Palanca, la punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene.

Am aflat din sursele noastre despre acest lucru, aşa că am decis să mergem la faţa locului pentru a vorbi cu starul de la Hollywood. Am ajuns o dată cu el la Palanca.Actorul a venit cu o echipă întreagă de la UNICEF, bodygarzi, cu propriul fotograf şi cameraman. Acesta a evitat din start să discute cu noi, şi a intrat într-o vagonetă pentru a se întâlni cu mai mulţi copii.



Maşa are 8 ani, este din Cernomorsk, Ucraina şi a fugit în Moldova împreună cu mama sa. Fetiţa spune că la Palanca a avut parte, poate că, de una dintre cele mai frumoase surprize din viaţa sa.



"- Eram şocată, am dansat pentru el. Mi-a plăcut.

- Ce ţi-a spus el?

- Mi-a spus să-i promit că voi practica şi în continuare dansurile orientale.

- Autograf ai luat?

- Da!

- Dar fotografie?

- Fotografie mi-a făcut mama. "



"A fost pentru noi un mic cadou, un şoc. Este foarte plăcut! Nespus de plăcut. "



Eva este din Nicolaev, regiunea Odesa şi învaţată în clasa a cincea. A fugit de războiul din Ucraina împreună cu mama şi sora sa. Vădit emoţionată, fetiţa spune că nu s-au aşteptat să-l vadă în Moldova pe însăşi Will Turner din filmul "Piraţii din Caraibe".



"Cum sunteţi? Şocate?

- Da! Nu ne-am aşteptat. De la început nu l-am cunoscut, dar pe urmă... desigur este el."



"- Aţi vorbit câteva fraze cu el?

- Da!

- Ce ţi-a spus?

- Mi-a mulţumit. Mi-a spus salut, cum sunt?

- Şi ce i-au spus?

- Sunt bine!"



Orlando Bloom s-a întâlnit şi chiar a discutat cu mai mulţi copii atât din Ucraina, cât şi din Moldova. Gabriela are 10 ani, este din raionul Ştefan Vodă şi a venit la Palanca să o viziteze pe mama sa, care este voluntară. Fetiţa a reuşit să obţină un autograf de la renumitul actor.



"Mi-a răspuns că tot e bucuros că ne-am întâlnit.

- Poţi să araţi acest autograf ?

- Mulţumesc!"



Actorul a petrecut la Palanca în jur de o oră şi jumătate.



"O oră şi jumătate echipa noastră de filmare a aşteptat apariţia actorului britanic Orlando Bloom. El a venit aici fiind însoţit de organizaţia UNICEFF. A intrat în această vagonetă să se joace cu copiii şi cât timp îl aşteptam, a plecat prin uşa din spate şi a plecat într-o direcţie necunoscută."



"A fost preluat de o maşină şi gata.

- Ai reuşit să faci o poză cu el?

- Da. Şi încă trei persoane. Sunt foarte bucuroasă. Este idolul meu din copilărie. Eu ador filmul "Piraţii din Caraibe".



Reprezanţii organiţiei UNICEFF au refuzat să ne spună cât va mai sta actorul în Moldova şi ce vizite ar mai urma să aibă în ţara noastră.

Orlando Bloom a cunoscut faima după ce a jucat în rolul lui Legolas în trilogia „Stăpânul Inelelor”. De asemenea, acesta este cunoscut şi ca Will Turner din filmul "Piraţii din Caraibe".