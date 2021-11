În Moldova s-a dat start vaccinării împotriva gripei sezoniere. Aproape o sută de mii de doze au fost repartizate în instituţiile medicale din ţară. Primii vor fi imunizaţi copiii, cadrele medicale, precum şi persoanele cu patologii cronice. Specialiştii susţin că vaccinul antigripal poate fi administrat şi copiilor de la 6 luni.''Copii se vaccinează de la 6 luni până la 36 de luni. Ei sunt incluşi în categoria de risc sporit pentru a dezvolta infecţia gripală şi complicaţiile post gripale. O altă categorie cu grupa de risc sunt adulţi, bătrâni care prezintă patologii cronice cu insuficienţă renală, cardiatică, hepatică.'', a declarat Ludmila Rîmbu, şefa Centrului Medicină de Familie nr.5.Ludmila Ţurcanu are 70 de ani şi spune că în fiecare an îşi administrează vaccinul împotriva gripei sezoniere.''Mă vaccinez ca să nu mă îmbolnăvesc. Am probleme cu rinichii, aritmie, probleme cu tensiunea. M-am vaccinat şi împotriva COVID.'''' În fiecare an faceţi vaccinul?- Da sigur. Medicul a spus că trebuie. Ne-a spus că pentru bătrâni îi mai bine.''Specialiştii din sănătate susţin că vaccinul antigripal nu este contraindicat persoanelor care s-au imunizat împotriva noului coronavirus şi poate fi administrat chiar în aceeaşi zi.''El se face în locuri anatomice diferite şi cu seringi diferite. Dacă persoana a fost imunizată contra infecţiei COVID câteva zile înaite trebuie să aştepte 30 de zile şi se poate face vaccinul antigripal.'', a declarat Ludmila Rîmbu, şefa Centrului Medicină de Familie nr.5.Potrivit ANSP, aceasta este prima tranşă de vaccin antigripal, iar în următoarea perioadă ţara noastră va primi alte 83 de mii de doze. Totodată, epidemiologii susţin că serul antigripal nu are reacţii adverse.''Am recepţionat 99.850 de doze. Practic acest vaccin nu are contraindicaţii. Acum noi ne aflăm în sezonul gripal, deja au fost înregistrate dou cazuri de gripă sezonieră AH1N1.'', a declarat Ştefan Gheorghiţă, medic epidemiolog, ANSP.Potrivit ANSP, iarna trecută nu au fost înregistrate cazuri de gripă.