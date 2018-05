Start sezonului de Bungee Jumping. Zeci de curajoşi au sărit în gol de la 30 de metri înălţime

Demonstraţie de curaj în satul Gura Bîcului, Anenii Noi. Acolo s-a dat start sezonului de Bungee Jumping, cel mai spectaculos tip de sport de la noi din ţară. Zeci de curajoşi şi pasionaţi de senzaţii tari au sărit în gol de la 30 de metri înălţime.

Organizatorii susţin că instalaţiile sunt sigure şi că în trei ani de activitate nu a fost înregistrat niciun caz tragic.



" Trei, doi, unu! Spectaculos! "



Aproape 20 de tineri s-au adunat pe podul din localitate. Înainte să sară în gol, temerarii sunt echipaţi cu o cască şi hamuri, după care ascultă instrucţiile.



" Cristina, trebuie să sari spre orizont şi să priveşti în sus. Să nu-ţi fie frică, totul va fi bine. Sari după semnal şi să nu te ţii de funie. "



Tinerii spun că cel mai dificil în Bungee Jumping este atunci când trebuie să păşeşti în gol.



" Creşte adrenalina. Cel mai stresant moment este atunci când stai pe balustradă. Pe urmă zbori şi te copleşesc emoţiile. "



" Este o senzaţie de nedescris. E foarte fain, nu am cuvinte. - Ce ai simţit când ai căzut în gol? - Frică şi în acelaşi timp fericire. "



Printre temerari a fost şi acest bărbat cu vedere slabă. Deşi nu a putut admira peisajul, el spune că s-a bucurat din plin de săritură.



" Ieri, înainte de săritură mă gândeam că voi sări şi gata. Dar acum am venit şi ascult istoriile şi deja mi-e frică. "



Au fost şi din cei care au renunţat în ultima clipă.



" Eu sunt împotriva acestui sport. Este un sport extrem, nu este pentru mine. Să-mi dea şi bani, că eu nu sar. "



Acum jumătate de an, acest pod a unit două inimi. Soţii Cocerghin au venit aici toamna trecută pentru a încerca Bungee Jumping, iar de atunci sunt de nedespărţit.



" Putem spune că funiile ne-au unit. Noi ne-am cunoscut pe acest pod. Aici a sărit pentru prima dată soţia mea. Apoi am început să comunicăm, ne-am apropiat şi ne-am îndrăgostit", a spus participantul Alexei Cocerghin.



Organizatorii dau asigurări că echipamentul e foarte sigur.



" Fiecare funie rezistă până la o greutate de trei tone şi 400 kg. Fiecare dintre ele se dublează. Adică, avem două funii de bază. Dacă se întâmplă ceva cu prima, atunci este a doua de rezervă", a spus organizatorul Vladimir Ivanov.



Persoanele cu o greutate de peste 100 de kg, dar şi cele cu probleme de sănătate nu au voie să practice aceste sărituri. Potrivit organizatorilor, 70 la sută dintre cei care vin la Bungee Jumping sunt femei.