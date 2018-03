START PENTRU ANTREPRENORI. Peste 250 de tineri din ţară vor primi granturi nerambursabile în valoare de 180 de mii de lei

Statul intenţionează să finanţeze afacerile a 250 de tineri, cu câte 180 de mii de lei. În acest sens, Ministerul Economiei şi Infrastructurii a realizat un proiect, "Start pentru tineri", care este supus dezbaterilor publice. Potrivit lui, în jur de o mie de tineri vor fi instruiţi în domeniul antreprenoriatului, iar cei mai buni dintre ei vor primi granturi nerambursabile. Bugetul total al proiectului va fi de aproximativ 60 de milioane de lei.

Potrivit autorilor proiectului, antreprenorii cu o idee afacere care aduce plus valoare economiei vor avea prioritate.



"Pentru tineri am preferat să le oferim posibilitatea să dezvolte sau să iniţieze afaceri în aşa domenii ca prelucrarea produselor agricole, industria uşoară, în domeniile industriilor creative, prestări servicii, în domeniul IT", a declarat Ludmila Stihi, reprezentant ODIMM.



Proiectul prevede două modalităţi de finanţare. Unii dintre ei vor primi un voucher de zece mii de lei, iar cei care vor avea cele mai ingenioase şi promiţătoare idei de afaceri vor primi de la stat până la 80 la sută din totalul investiţiei. Mai mult, o parte din bani vor fi oferiţi char la deschiderea afacerii.



"Şi suplimentar poate să obţină şi un suport nerambursabil în sumă de 180 de mii de lei, ceea ce reprezintă circa 80 la sută din minimum de afaceri. Aproximativ 100 de mii de lei o să-i primească de la stat, imediat cum confirmă că a contribuit cu ale sale 20 la sută", a zis Vitalie Iurcu, secretar de stat la Ministerul Economiei.



De asemenea, prioritate vor avea tinerii care vor să investească în localităţile rurale. Primarul satului Costeşti, Natalia Petrea, spune că astfel de iniţiativă îi conving pe tineri să rămână în localităţile de baştină şi să le dezvolte.



"Noi îi susţinem de fiecare dată când vin cu necesităţi de aprobare, de confirmare a unor informaţii de care au nevoie pentru ca să poate depună proiectele de finanţare. Pentru că, astfel, se deschid locuri de muncă, care generează venit la bugetul Primăriei", a spus Natalia Petre, primarul satului Costeşti



Tinerii din Costeşti spun că şi-ar dori să devină antreprenori şi chiar au idei. De aceea ei cred că suportul pe care îl oferă proiectul de finanţare este binevenit.



"Aici, de exemplu, majoritatea se orientează spre agricultură, dar eu cred că se poate o afacere în domeniul colectării, ambalării produselor."



"Granturile întotdeauna sunt un mijloc de bani în plus, nu încurcă niciodată."



"Este un ajutor binevenit pentru deschiderea unei afaceri, deoarece la etapa iniţială este nevoie de ajutor şi singur este cam dificil să te dezvolţi."



Proiectul "Start pentru tineri" urmează să fie aprobat în Guvern şi Parlament.