START LA VÂNĂTOAREA DE CADOURI. Decoraţiunile de Crăciun au apărut deja în vânzare

Embed:

Globurile, ghirlandele şi multe alte jucării de Crăciun au apărut deja în vânzare. Chiar dacă mai sunt două luni până la Revelion, unele magazine ne duc în atmosfera sărbătorilor de iarnă şi şi-au amenajat vitrinele. Comercianţii spun că cei mai fideli clienţi sunt bunicii care vor să-şi decoreze locuinţele pentru a le face pe plac nepoţilor.



"Diferite decoraţiuni, şi pe uşă şi pe fereastră, ca abțibild, ca carton dar cu imaginea anului nou, clar lucru şi cu anul care vine, anul purcelușului", a spus Zinaida Dobreanscaia, administratoarea magazinului.



"Am văzut că vitrinele sunt amenajate cu decoraţiuni de iarnă, aşa că am intrat să mă uit ce este pe aici. Preţurile sunt bune", a spus o femeie.



"Eu aşa vin în fiecare an mai devreme şi mai cumpăr câte ceva, fac un brad până în pod de doi metri jumătate şi aştept nepoţii să vină", a spus o altă femeie.



"Cele mai căutate şi întrebate sunt gama largă de pitici, de tot felul. Crenguțe, pomușoare pentru a le pune în vază, pentru a decora o masă frumoasă, ghirlande şi coronițe."



Mai nou, decorațiunile de Crăciun le putem găsi nu doar în magazine, dar şi să le comandăm de la unii meşteri. Luminița Leanca spune că s-a insiprat în urma mai multor călătorii făcute în străinătate.



"Am început să fac acest gen de lucrări, acum 4 ani în urmă fiindcă fusesem la o expoziţie peste hotare de crăciun şi m-a impresionat foarte mult lucrările de acolo, erau mult mai deosebite faţă de ceea ce se vindea la noi", a spus Luminiţa Lenca, meşter handmade.



Meșterița spune că lucrul manual este unul migălos.



În vânzare au fost scoşi şi brazii artificiali, care costă între 150 şi patru mii de lei.