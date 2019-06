START EXAMENELOR GIMNAZIALE. Elevii care învaţă în limba rusă au susţinut examenul la limba română

Emoții mari pentru absolvenții claselor a IX-a. Elevii care studiază în limba rusă au susţinut, astăzi, primul examen la limba şi literatura română. Timp de două ore, aceştia şi-au testat cunoştinţele. Din cauza vremii, mai mulţi elevi din suburbii au întârziat la primul examen, iar o pană de curent a fost la un pas să provoace anularea examenului la un gimnaziu din sectorul Buiucani al Capitalei.

Elevii care studiază la gimnaziul nr. 86 din Capitala au fost la un pas de a rata testul, din cauză că s-a luat curentul.



"Lumina a fost deconectată la ora 07.00 dimineaţă. Ne-am unit prin telefon la radio, tot a fost conform regulamentului. A fost deschis plicul, cum s-a cerut", a declarat Gheorghe Varsan, directorul gimnaziului.



Un elev de la liceul teoretic "Constantin Sibirschi" din Capitală a întârziat la examen, pentru că din cauza ploii, nu putea găsi transport să ajungă la şcoală.



"Din cauza ploiii torenţiale, garajul casei a fost inundat. Am sunat la toate firmele de taxi, însă nu a răspuns nimeni. Îmi fac griji, am foarte multe emoţii, este primul examen şi nu ştiu la ce să mă aştept."



Profesorii l-au lăsat să intre pentru a susţine proba alături de colegii săi. La ora 9:00, în toate liceele din ţară, au fost primite indicaţiile necesare, prin radio, pentru deschiderea testelor.



"Toate pachetele cu materialele pentru examenul la limba şi literatura română vor fi deschise pe latura cu numărul 3, mult succes!."



Pentru a răspunde la toate întrebările, elevii au avut la dispoziţie două ore.



"Exerciţiile cu gramatică este oleacă, un pic mai greu şi deja când scrii eseul este situaţii dificile când trebuie să scrii despre operele studiate din literatura română."



"Acesta este primul meu examen serios, matur. Cel mai greu exerciţiu este eseul pentru că este dată o temă anumită şi este greu să faci totul corect."



"- Unde ai întâlnit tu dificultăţi?

- Caraacter....

- Caracterizarea personajului?

- Da, deoarece în text a fost numai o propoziţie despre băieţel, dar trebuie despre el trei propoziţii şi de asta trebuia singur să faci nişte concluzii."



"- Exerciţiul unde trebuie să scriem text şi exerciţiul primul.

- Ce a fost la primul?

- Aaaaaa, trebuia să completăm propoziţii în baza textului şi nu am putut."



Astăzi peste 5600 de elevi care studiază în limba rusă au susţinut examenul la limba şi literatura română. În total, în acest an, peste 30 de mii de elevi vor susţine examene gimnaziale.