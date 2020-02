START DISTRACȚIEI LA VENEȚIA. Carnavalul a fost inaugurat oficial cu Zborul Îngerului

În fiecare an, o tânără din Veneția este selectată pentru a coborî de pe turnul bazilicii San Marco, imitând astfel un zbor din clopotniță până în piață. Aceasta planează la o înălţime de aproximativ 100 de metri deasupra mulțimii.”Foarte multă energie, am simțit ceva ce este greu de descris, pentru că ai multe emoţii în așa momente, care nu sunt înfricoșătoare, dar de fericire. Fericire cu ”F” mare, este superb”.”Este un carnaval extraordinar. Avem impresia că ne aflăm în altă lume, o lume fermecată, de care avem nevoie cu disperare. Lucrurile în prezent sunt grave în lumea noastră, iar aici totul este fermecător, magnific”.Carnavalul din acest an se desfășoară în condiții de alertă de inundații. Apele au înghițit la sfârșitul anului trecut orașul italian și au provocat stricăciuni grave. Carnavalul de la Veneția se încheie în data de 25 februarie.