START cazare în cămine. Cum arată camerele şi cât trebuie să scoată studenţii din buzunar pentru o lună

cazare în cămine. Cum arată camerele şi cât trebuie să scoată studenţii din buzunar pentru o lună

FOTO: PUBLIKA.MD

Căminele facultăţilor şi-au deschis porţile pentru proaspeţii studenţi. Repartizarea locurilor a început şi la Universitatea Tehnică din Moldova. După o lungă vacanţă, tinerii au venit nerăbdători să-şi vadă camerele.



"Am aşteptat jumătate de vară. Am emoţii mari."



"Este un nouă provocare pentru noi, pe care o vom înfrunta."



Cum arată camerele, au venit să vadă şi mamele studenţilor.



"Camerele sunt curate şi frumoase. E curăţenie peste tot."



Tinerii studenţi au venit cu genţile doldora de bucate.



"Am macaroane, mâncarea studenţilor. Am hrişcă, dulciuri şi ceai. - Pentru cât timp îţi va ajunge această mâncare? - Vom vedea."



Pentru o lună în căminele UTM studenţii achită 295 de lei. În acest sezon, 700 de proaspeţi studenţi au fost asiguraţi cu locuri în cămine.



"S-au reparat toate bucătăriile pe verticală. S-a tencuit perecţii, s-a schimbat teracota, s-a pavat podelile. S-a schimbat reţelele pe gaz. Condiţii mai bune, să corespundă cerinţelor sanitare", a spus Maria Teut, administratoarea căminului numărul 10 din cadrul UTM.



"S-a început cazarea de astăzi, pe data de 28 se cazează anul I, 29 anii mari, deacuma anii II-III, şi pe 30 anul IV, masteratul", a afirmat Sergiu Covaci, şef secţia exploatare cămine şi corpuri de studii UTM.



Tinerii spun că aşteaptă cu nerăbdare să înceapă noul an de studii.



"Tot împreună faci şi este foarte bine şi foarte interesant acest lucru, că eşti împreună cu prietenii şi cu alte persoane".



"În primul rând prieteni şi distracţii, căci asta-i viaţa la cămin. Aici trebuie până la maxim de veselit".



În acest an, în căminele Universităţii Tehnice din Moldova vor fi cazaţi în jur de 2 mii 500 de studenţi.