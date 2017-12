Pompierii au dat start Caravanei de Crăciun. 18 autospeciale au pornit aseară prin țară pentru a duce cadouri copiilor.

În total, peste o sută de micuți din 33 de familii vor primi daruri din partea salvatorilor. Acțiunea a început în Piața Marii Adunări Naționale, unde oamenii au admirat mașinile care au fost decorate cu mii de luminițe.



Cei mai entuziasmați au fost copii, care nu şi-au luat ochii de la vehicule preţ de zeci de minute. Unii au urcat în mașinile salvatorilor și și-au făcut fotografii.



"Sunt foarte mari și sunt decorate frumos. Îmi place că am urcat și am făcut multe poze."



"Sunt decorate cu multe luminițe, Moși Crăciuni și multe jucării."



Oamenii nu au stat mult pe gânduri și și-au scos telefoanele mobile pentru a filma.



"Este ceva foarte captivant și mi-a plăcut foarte mult."



"Am rămas foarte impresionată de felul cum arată."



După ce i-au felicitat pe cei prezenți, pompierii au pornit la drum. Prima familie care a fost vizitată de salvatori a fost cea a lui Igor și Vera Grozavu, unde cresc patru copii. Aceştia au primit produse alimentare și dulciuri.



"Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și ne-au făcut o surpriză deosebită. A fost o surpriză nemaipomenit de frumoasă", a spus mama copiilor.



După ce au primit cadourile, copii au avut posibilitatea să se simtă în pielea pompierilor.



"A fost o mare surpriză, căci m-am urcat pentru prima dată într-o mașină de pompieri."



Salvatorii au instalat în casa familiei Grozavu și un detector de prevenire a incendiilor.



"Vă dorim să nu aveți nevoie de acest detector și să-l folosiți numai la testare și să nu aveți nevoie de intervenția pompierilor. Vă dorim o seară bună și sărbători fericite."



Caravana pompierilor are drept scop promovarea siguranței în preajma sărbătorilor de iarnă. Campania se va desfășura până în data de 8 ianuarie.