Start campaniei de prevenire a înecurilor. Angajaţii IGSU au simulat o operaţiune de salvare (FOTO)

Pericolul de înec în rândul copiilor care intră fără supraveghere în apă crește exponențial în perioada caldă a anului. Pentru a preveni astfel de tragedii, reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au dat start campaniei de prevenire a înecurilor în perioada estivală şi au simulat o operaţiune de salvare.



"Eliberăm căile aeriene, am în vedere cavitatea bucală, dacă nu are alge, nămol, poate el a mâncat în momentul în care s-a scăldat. În caz în care vârful limbii astupă căile aeriene noi eliberăm faza limbii ca persoana să poată respira", spune angajatul SMURD Igor Mocanu.

Salvatorii au decorat cinci persoane care au salvat de la înec atât copii, cât şi maturi.



"Nu mă consider erou, consider că este datoria fiecăruia dintre noi şi fiecare om o să procedeze fix ca mine, pentru că trebuie să ajutăm copiii, trebuie să avem grijă de ei."



Vladislav Gaitur şi Lucia Bulat au salvat de la înec o fetiţă de cinci ani în această primăvară. Copila a alunecat de pe malul unui lac şi a căzut în apa rece.



"Fetiţa a alunecat, acolo este abrupt şi am întins mâna să o salvez, dar între timp am alunecat şi eu. În cazul dat, noi ne luptam pentru două vieţi, pentru mine să mă menţin şi pentru persoana pe care o salvam", a declarat Lucia Bulat.



"Când m-am apropiat de mal, doamna Lucia era cu o fetiţă în braţe, stătea până la gât şi striga: "sari mai repede că mă înec". Am lăsat echipamentul, am sărit pe mal şi am scos mai întâi fetiţa", a spus Vladislav Gaitur.



Potrivit reprezentanţilor IGSU, scăldatul ar trebui să fie organizat în locuri autorizate pentru a evita situaţiile de risc.



"Supravegheaţi copiii! Copiii, în tendinţa lor de a cunoaşte mediul înconjurător, sunt atraşi de apă şi jocul copiilor, doar un minut, poate duce la tragedie. Ţin să subliniez, nu vă aventuraţi, nu vă scăldaţi atunci când consumați băuturi spirtoase", a menţionat şefulul adjunct al Direcţiei Generale Prevenţie al IGSU, Sergiu Bananuţa.



Potrivit IGSU, de la începul acestui an, 28 de oameni au fost salvaţi de la înec. Totodată, 22 de persoane, printre care patru copii, şi-au pierdut viaţa. 12 dintre victime se aflau în stare de ebrietate înainte să intre în apă.