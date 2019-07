START admiterii la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu (FOTOREPORT)

admitere USMF

S-a dat start admiterii la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Zeci de tineri, absolvenți ai liceelor și colegiilor de medicină din țară au stat la cozi pentru a depune dosarele de înscriere. Actele pot fi depuse timp de două săptămâni, iar rezultatele vor fi afișate în 28 iulie.



Dorina Stefăneț a absolvit Colegiul de Medicină din Bălți şi vrea să devină medic, aşa cum au fost şi bunicii ei.



”Mă simt ca un elev la examen, ca în clasa întâi, dar mă simt mândră de mine că am ajuns până aici și sper să obțin rezultate frumoase. Sper să capăt un loc la buget, fiindcă contractul într-adevăr e cam costisitor”, a spus Dorina Stefăneț, absolventă.



Vasile Colibaba din raionul Fălești vrea să îi calce pe urme mamei. El a ales Facultatea de Medicină Generală.



”După absolvire voi activa în țară. Eu sunt de părere că trebuie să dezvoltăm și la noi în Moldova să rămână specialiști, fiindcă foarte mulți specialiști pleacă”, a zis Vasile Colibaba, absolvent.



Părinţii şi bunicii care i-au însoţit la facultate au avut emoţii la fel de mari ca şi tinerii absolvenţi.



”Emoțiile acestea sunt de o lună și ceva, de când s-au început examenele la noi emoțiile acestea încă nu trec. Emoții vor fi până la sfârșitul lui iulie, când vor fi rezultatele.”



”Da, eu sunt medic. Este o mare responsabilitate și fericire să tratezi oamenii, din această cauză am decis ca ea să devină medic. Să continue dinastia.”



Numărul locurilor cu finanțare bugetară și al celor cu taxă va fi stabilit în perioada următoare, prin hotărâre de guvern.



”De obicei, la USMF locurile, în perioada de desfășurare a admiterii, sunt acoperite. În caz că vor fi, poate, la unele facultăți, atunci locurile neacoperite este posibilă redistribuirea locurilor pe specialități și posibil că va fi organizată și o sesiune suplimentară”, a declarat Diana Uncuța, secratarul Comisiei de Admitere, USMF.



Taxele rămân neschimbate. La Facultatea de Medicină Generală un an de studii costă 30 de mii 100 de lei, la Farmacie - 30 de mii 500, iar la Stomatologie - 31 de mii 700 de lei. Anul acesta, peste 930 de studenți au absolvit Universitatea de Medicină. O treime dintre ei sunt cetățeni străini.