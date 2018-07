Start ADMITERE în licee pentru anul de studii 2018 - 2019. Părinţi, îndemnaţi să nu influențeze deciziile copiilor

Embed:

Astăzi începe admiterea în licee pentru anul de studii 2018 - 2019. Prima etapa se va desfăşura în perioada 9-27 iulie. În instituţiile unde nu vor fi completate toate locurile din primul tur, se va desfăşura şi cel de-al doilea, care va avea loc între 6 şi 15 august. Pentru a-şi continua studiile, mulţi adolescenţi aleg şcolile profesionale sau colegiile.



"Acum un an voiam să merg la colegiu pentru că mă interesa turismul, managementul, dar după ce m-am interesat mai mult, am văzut ofertele colegiilor de la noi, am decis să fac liceul şi după liceu cred că voi merge peste hotare undeva să fac studiile superioare", a menţionat Valeria Munteanu, absolventă Liceul Teoretic "Natalia Dadiani".



"Nu vreau să rămân la şcoală, în liceu. M-am gândit că dacă o să merg la colegiu îmi va fi mult mai uşor să învăț această profesie la universitate şi am să pot să lucrez concomitent", a spus Alina Petricenco, absolventă Liceul Teoretic "Natalia Dadiani".



Anul trecut au fost inmatriculați în licee aproximativ 4.700 de elevi.



"Absolvenţii de studii gimnaziale trebuie să decidă dacă doresc să obţină o profesie sau vor să facă studii teoretice aprofundate. Liceele sunt instituţiile care au prioritatea numărul unu pregătirea absolvenților pentru susţinerea cu succes a examenelor de Bacalaureat", a declarat Viorica Bâtcă, director Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi".



După încheierea studiilor, absolvenţii colegiilor se aleg cu două diplome, cea de Bacalaureat şi diploma pentru studiile de profil.



"Îşi fac studiile timp de patru ani. După trei ani de studii au dreptul, nu este obligatoriu, să susţină examenul de Bacalaureat. Mai face studii un an şi ridică diploma de tehnician în domeniu. Pot să se angajeze în câmpul muncii sau pot să fac studii mai departe la universitate", a precizat Boris Rusu, director Colegiul de Transporturi.



În acest an, 7.000 de elevi vor putea fi inmatriculați în şcolile profesionale, cu 500 mai puţini decât anul trecut.



"Şcolile profesionale spre deosebire de alte instituţii de învăţământ participă la informarea, ghidarea şi orientarea profesională.Trebuie de analizat piaţa muncii, şi de pus în concordanţă cu oferta directorilor de şcoală", a punctat Ilie Pădureţ, preşedinte Consiliul Directorilor şcoli profesionale.



Psihologii vin cu recomandarea către părinţi să nu influențeze deciziile copiilor.



"Să-i ofere suport copilului, dar să nu-i impună anumite alegeri. Fiecare copil trebuie să aplice la studii în funcţie de motivația pe care o are, interesul pentru profesie şi ceea ce-l interesează pe el în ceea ce priveşte viitorul propriu", a menţionat Zinaida Gribincea, psiholog.



În instituţiile care nu se vor completa toate locurile disponibile din prima etapă, se va desfăşura şi turul doi.