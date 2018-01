Starleta americană Paris Hilton s-a logodit cu actorul Chris Zylka, cunoscut din serialul de televiziune "The Leftovers", după ce acesta a cerut-o în căsătorie în weekend, în timp ce se aflau la schi în Aspen, Colorado, scrie people.com, potrivit zdi.ro.



"Sunt atât de entuziasmată să fiu logodită cu iubirea vieţii mele şi cel mai bun prieten al meu. Nu m-am simţit niciodată mai fericită, în siguranţă şi iubită. Este perfect pentru mine din toate punctele de vedere şi mi-a arătat că basmele există cu adevărat", a spus moştenitoarea imperiului hotelier Hilton pentru People.

Cei doi făceau o fotografie pe o pârtie de schi când Chris Zylka s-a aşezat într-un genunchi în faţa vedetei americane şi a cerut-o în căsătorie oferindu-i un inel cu diamant de dimensiuni mari, de 20 de carate, în formă de pară.

"Am fost atât de surprinsă şi emoţionată. Am spus «da» imediat. Inelul este splendid şi strălucitor. Este cel mai frumos inel pe care l-am văzut", a mai spus Paris Hilton.

"Paris este cea mai frumoasă şi impresionantă femeie. Mă simt cel mai norocos bărbat din lume", a spus Zylka pentru People.



Cei doi au mers apoi la o petrecere organizată de Richie Akiva şi Ronnie Madra, unde Paris Hilton le-a împărtăşit vestea şi le-a arătat inelul prietenilor ei, între care s-a numărat şi Bella Hadid.

Paris Hilton şi Chris Zylka s-au cunoscut în urmă cu opt ani, la o petrecere în urma galei Oscar, dar au reluat legătura abia în urmă cu doi ani.

În iulie, Zylka, care a mai apărut în producţii precum "10 Things I Hate About You", "The Secret Circle", "The Amazing Spider-Man", "Bloodline" şi "Twisted", şi-a tatuat numele vedetei americane pe un braţ, cu font Disney.