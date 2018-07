Starea grădiniţelor din Capitală: în 76 de instituții lucrările nici nu au început

foto: publika.md

Reparaţia grădiniţelor din Capitală este în toi. În acest an, 95 de instituţii de învăţământ preşcolar vor fi reparate. În unele vor fi deschise grupe, iar în altele vor fi reparate magaziile sau blocurile sanitare. Totuși, în unele grădinițe lucrările nu au început, deoarece licitațiile nu au avut loc sau au fost anulate din lipsă de agenţi economici.



În Grădinița nr. 13, muncitorii lucrează în câteva încăperi în care, din septembrie, vor fi două grupe mici. Pentru această instituție, municipalitatea a alocat 400 sute de mii de lei, care vor fi cheltuiți și pentru mobilier.



"Am început la 10 iunie. Sperăm că până la sfârșitul lui iulie noi terminăm reparația și începem cu aprovizionarea grupelor cu mobilier", a declarat Irina Gorenco, directorul Grădiniței Nr. 13.



Deşi este jumătatea lunii iulie, până acum au fost reparate doar 15 instituţii preşcolare. Autorităţile se plâng că în 76 de grădiniţe lucrările nici nu au fost începute.



În Grădinița Nr. 161, de exemplu, trebuie reparate depozitul bucătăriei și patru blocuri sanitare. Renovările ar fi trebui să fie gata într-o lună.



"Depozitele acestea nu au mai fost reparate de la deschiderea grădiniței și era o necesitatea stringentă", a menționat Efrosinia Hristovschi, directorul Grădiniței Nr. 161.



"Pentru că foarte puţini agenţi economici participă la licitaţie. Am avut cazuri când am repetat licitaţia, din motiv că nu existau oferte", a afirmat Rodica Guțu, şeful Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport.



Primarul interimar, Ruslan Codreanu, a declarat că, în pofida faptului că municipalitatea alocă bani pentru lucrările de reparaţie, educatorii mai cer bani în plus de la părinţi. În acest sens, el a cerut ca toată informaţia să fie publică.



"Eu zilnic primesc mesaje de la părinţi că se adună bani, de la 500 de lei până la două mii de lei pentru reparaţii. Eu am solicitat ca informaţia care ţine de reparaţia blocurilor alimentare, blocurilor sanitare, pavilioanelor, tot ce a fost planificat din bugetul municipal să fie făcut public", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



În acest an, municipalitatea a alocat 43 de milioane de lei pentru reparaţia grădiniţelor.